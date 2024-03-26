Международный конкурс Kazakhstan Smart Space пройдет в Алматы весной

В Алматы этой весной пройдут международный конкурс по космическим технологиям и технике Kazakhstan Smart Space 2024 II и международная конференция "Космические технологии и их роль в цифровизации базовых отраслей экономики", передает NUR.KZ со ссылкой на организаторов.

Конкурс и конференция пройдут в формате специальных мероприятий VII Евразийского саммита лидеров цифровой экономики и стартовавшего 1 февраля 2024 года TRIZATHLON Project 2024-2026 в ведущем техническом вузе страны Satbayev University, посвященных 90-летию Satbayev University и 125-летию со дня рождения К. И. Сатпаева.

Организаторами мероприятий выступают Национальный центр космических исследований и технологий, Satbayev University, ТОО "Eurasian Space Ventures" и ОФ "Казахстанский институт управления проектами".

"Организаторы, партнеры и спонсоры конкурса и конференции отчетливо понимают необходимость привлечения молодого поколения, школьников и студентов к научному творчеству и технологическому предпринимательству в сфере высоких технологий.

В связи с этим оргкомитет целью этих мероприятий ставит отбор лучших проектных команд в бизнес-проекты стартовавшей в 2021 году в Университете "Туран" инициативной индустриально-инновационной и научно-образовательной программы "Международное космическое сетевое сообщество", - отмечается в релизе.

В числе проектов этой программы - международный проект по созданию в окрестностях Байконура в Кызылординской области межпланетного космодрома (космопорт Байконур) в связке с глобальным космическим туристическим хабом и международным акселерационным центром – пространством поддержки проектных команд, одаренных юных ученых, инженеров и технологических предпринимателей Казахстана и других стран мира для воплощения своих проектных идей и замыслов при поддержке ведущих национальных и международных экспертов от сферы науки, образования, бизнеса Казахстана и других стран мира.

Предконкурсные мероприятия пройдут с 27 марта по 10 апреля 2024 года и включают мотивационные авторские мастер-классы, экспертные телемосты, презентации стажировок, акселерационных образовательных программ и инновационных заданий ведущих НИИ и предприятий космической индустрии Казахстана и других стран мира, конкурс "Лучший юный проектный менеджер космической индустрии Казахстана".

Уже сейчас к финалу конкурса допущено более 80 проектных команд от 42 учебных заведений Казахстана, России, США и Узбекистана. Участникам от 7 до 22 лет, соревнуются они в трех номинациях по 12 космическим тематикам.

Подробности можно узнать на сайте конкурса или в Telegram-канале.