Поехали вброд: спасать отдыхающих пришлось на реке в Алматинской области
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Семь человек спасли на реке Шарын в Алматинской области сегодня - они застряли, переезжая реку, передает NUR.KZ со ссылкой на Telegram-канал МЧС РК.
По информации ведомства, 22 марта в Уйгурском районе группа отдыхающих, состоящая из 7 человек, проехала вброд реку Шарын на другой берег. Однако самостоятельно они вернуться не смогли.
Внедорожник застрял - потребовалась помощь спасателей.
На место прибыли сотрудники ДЧС и РОСО (порядка 20 человек личного состава и пять единиц техники).
Отдыхающие были эвакуированы и вызволены автомашины. В медицинской помощи не нуждались, добавили в МЧС.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2072223-poehali-vbrod-spasat-otdyhayuschih-prishlos-na-reke-v-almatinskoy-oblasti/