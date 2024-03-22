Поехали вброд: спасать отдыхающих пришлось на реке в Алматинской области

Семь человек спасли на реке Шарын в Алматинской области сегодня - они застряли, переезжая реку, передает NUR.KZ со ссылкой на Telegram-канал МЧС РК.

По информации ведомства, 22 марта в Уйгурском районе группа отдыхающих, состоящая из 7 человек, проехала вброд реку Шарын на другой берег. Однако самостоятельно они вернуться не смогли.

Внедорожник застрял - потребовалась помощь спасателей.

На место прибыли сотрудники ДЧС и РОСО (порядка 20 человек личного состава и пять единиц техники).

Отдыхающие были эвакуированы и вызволены автомашины. В медицинской помощи не нуждались, добавили в МЧС.