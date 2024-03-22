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"Обязана жить ради сына": алматинке требуется дорогостоящее лечение в Турции

Опубликовано:

Гульдана Келтирбай
Гульдана Келтирбай. Фото: из личного архива

У жительницы Алматы Гульданы Келтирбай острый лимфобластный лейкоз, с которым 24-летняя девушка борется уже пять лет, передает корреспондент NUR.KZ.

О своем диагнозе Гульдана Келтирбай узнала в 2018 году, когда еще была студенткой колледжа. Началось все с высокой температуры. Сначала девушка подумала, что это обычная простуда. Но болезнь долго не проходила, а состояние сильно ухудшилось.

"Мне сделали несколько анализов. В том числе, я сдала анализы в онкоцентре. Там мне сказали, что раковые клетки составляют 65%. Я прошла химиотерапию и у меня началась ремиссия", - рассказывает девушка.

Это было счастье для близких девушки и самой Гульданы, которой тогда было 19 лет. Алматинка вышла замуж, у супругов родился сын. Гульдана стала жить счастливой жизнью, пока не вернулся рак. Это было в сентябре 2021 года.

"Я снова начала получать химиотерапию. А 4 марта этого года произошел рецидив, сейчас я нахожусь в больнице. И со мной в больнице лежит мой пятилетний сын, у которого диагностировали краниостеноз. Ему нужны две операции", - говорит Гульдана.

Сейчас у Гульданы одна мечта – выздороветь. Девушка говорит, что обязана жить ради своего сына. Ради него она остается сильной и не отчаивается.

"Раковые клетки уже в костном мозге, мне нужна срочная пересадка костного мозга. Это очень дорогостоящая операция. Сейчас я жду ответ от клиники в Астане. Но уже пришел ответ из клиники в Турции. Потребуется 20 млн тенге на лечение и в последующем 50 млн тенге на пересадку костного мозга", - рассказывает Гульдана.

Таких денег у семьи Келтирбай нет. Супруг Гульданы работает на автомойке. Многомиллионная сумма для них неподъемна. Гульдана просит помощи у неравнодушных граждан.

Реквизиты:

Kaspi: 4400 4302 1127 2361 Гульдана Келтирбай

Halyk: 4405 6397 7317 0616 Гульдана Келтирбай

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2071620-obyazana-zhit-radi-syna-almatinke-trebuetsya-dorogostoyaschee-lechenie-v-turtsii/

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