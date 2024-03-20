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Эзотерика

О смертоносных "мокрых" лавинах близ Алматы предупредили в ДЧС

Опубликовано:

Cход лавины
Лавина. Иллюстративное фото: Dougberry/ Getty Images

В связи с оттепелью и неустойчивой погодой в горах Алматинской области объявлен высокий уровень лавинной опасности. По ряду направлений выставлены блокпосты, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС Алматы.

Как рассказали в пресс-службе ДЧС Алматы, в горах Алматинской области объявлен высокий уровень лавинной опасности. В связи с оттепелью, большой высотой снежного покрова, в также выпадением осадков есть риски схода лавин.

На наиболее опасных участках были выставлены блокпосты – около плотины Аюсай в бассейне реки Большая Алматинка, Эдельвейса в бассейне реки Малой Алматинки, на "Шымбулаке".

Как отметили специалисты "Казселезащиты", в марте обычно сходят "мокрые" лавины, при которых шансов выжить практически нет. Поэтому гражданам рекомендуют воздержаться от похода в эти места.

Что делать при сходе лавины?

Как подчеркивают специалисты на сайте ДЧС Алматинской области, если заметить лавину за 200-300 метров, есть небольшой шанс убежать от нее. Тем не менее бежать нужно не вниз, а в сторону.

Если же этого сделать не удалось, необходимо выполнить следующие действия:

  • закрыть нос и рот перчатками, чтобы туда не попал снег;
  • расчистить снег перед лицом, а также в области груди, чтобы можно было нормально дышать;
  • нельзя кричать, потому что это отнимает силы – все равно из-за высоких звукопоглощающих свойств снега никто ничего не услышит;
  • необходимо постараться выбраться, стараясь убирать снег на пути, утрамбовывать его;
  • нельзя засыпать, чтобы быть начеку и дать знак, если спасатели близко.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2071593-o-smertonosnyh-mokryh-lavinah-v-gorah-almaty-predupredili-v-dchs/

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