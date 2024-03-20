О смертоносных "мокрых" лавинах близ Алматы предупредили в ДЧС
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В связи с оттепелью и неустойчивой погодой в горах Алматинской области объявлен высокий уровень лавинной опасности. По ряду направлений выставлены блокпосты, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС Алматы.
Как рассказали в пресс-службе ДЧС Алматы, в горах Алматинской области объявлен высокий уровень лавинной опасности. В связи с оттепелью, большой высотой снежного покрова, в также выпадением осадков есть риски схода лавин.
На наиболее опасных участках были выставлены блокпосты – около плотины Аюсай в бассейне реки Большая Алматинка, Эдельвейса в бассейне реки Малой Алматинки, на "Шымбулаке".
Как отметили специалисты "Казселезащиты", в марте обычно сходят "мокрые" лавины, при которых шансов выжить практически нет. Поэтому гражданам рекомендуют воздержаться от похода в эти места.
Что делать при сходе лавины?
Как подчеркивают специалисты на сайте ДЧС Алматинской области, если заметить лавину за 200-300 метров, есть небольшой шанс убежать от нее. Тем не менее бежать нужно не вниз, а в сторону.
Если же этого сделать не удалось, необходимо выполнить следующие действия:
- закрыть нос и рот перчатками, чтобы туда не попал снег;
- расчистить снег перед лицом, а также в области груди, чтобы можно было нормально дышать;
- нельзя кричать, потому что это отнимает силы – все равно из-за высоких звукопоглощающих свойств снега никто ничего не услышит;
- необходимо постараться выбраться, стараясь убирать снег на пути, утрамбовывать его;
- нельзя засыпать, чтобы быть начеку и дать знак, если спасатели близко.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2071593-o-smertonosnyh-mokryh-lavinah-v-gorah-almaty-predupredili-v-dchs/