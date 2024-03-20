Людей эвакуировали из ЦОНа в Талдыкоргане из-за подозрительных чемоданов (видео)

Сегодня в одном из ЦОНов Талдыкоргана были обнаружены два подозрительных чемодана. На место выехали спецслужбы, а людей эвакуировали из здания, передает NUR.KZ.

О ситуации в ЦОНе стало известно из Instagram-паблика krisp.tdk.

Было опубликовано видео, на котором заметны десятки людей на улице возле здания Центра обслуживания населения.

В подписи к публикации сообщается, что в здании ЦОНа по улице Назарбаева в Талдыкоргане были обнаружены подозрительные предметы – чемоданы.

По данным автора поста, на место выехали сотрудники ДЧС, ЦМК, ОСО, ДП, ДКНБ, а также бригады "103".

Позже информацию прокомментировали представители Департамента полиции области Жетiсу.

"Сообщаем, что на вызов об обнаружении подозрительных чемоданов в центре обслуживания населения города Талдыкоргана незамедлительно выехала следственно-оперативная группа, а также сотрудники спецподразделений.

По приезде на место происшествия установлена хозяйка имущества. В чемоданах предметов, вызывающих подозрение, не обнаружено", – говорится в сообщении.

Что делать, если нашли подозрительный предмет в общественном месте?

Если вы нашли на улице какой-либо подозрительный предмет, который может угрожать жизни или здоровью окружающих, важно соблюдать несколько правил. О них рассказали представители КНБ РК на своем официальном YouTube-канале.

Отмечается, что в первую очередь при обнаружении подозрительного предмета в общественных местах – в подъезде, на улице и так далее – следует попытаться установить его владельца. Если владелец не установлен, нужно обратиться в правоохранительные органы.

Нельзя оставаться рядом с подозрительными предметами, упакованными в сумки или коробки, обмотанными проводами или издающими тикающие звуки. Кроме того, не рекомендуется пользоваться мобильными устройствами рядом с такими объектами.

Также ни в коем случае нельзя самостоятельно пытаться убрать или передвинуть такой предмет.