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О вреде вейпов будут рассказывать в школах Казахстана

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Женщина держит в руках вейп
Вейп. Иллюстративное фото: Marijan Murat / picture alliance / Getty Images

Темы о вреде вейпов и психоактивных веществ внесут в школьную программу. Об этом во время брифинга на площадке СЦК сообщил вице-министр просвещения Едил Оспан, передает корреспондент NUR.KZ.

По словам вице-министра, темы по защите детей от привычек, вредных для их здоровья и развития, включены в образовательные программы.

"Важный вопрос – это защита подростков от таких негативных явлений, как лудомания, вейпинг, наркомания. Например, тема о вреде курения и наркотиков для развития человека включена в содержание предмета "Биология". Компонент "здоровый образ жизни" включен в содержание предметов "Познание мира" и "Естествознание".

В планы воспитательной работы организаций образования включены меры по проведению разъяснительно-информационной работы среди обучающихся с участием сотрудников полиции и медицинских работников. К работе привлечены 90 тысяч специалистов, более 8 тысяч педагогов-психологов и 4 тысячи специалистов-педагогов", - сообщил Едил Оспан.

Он добавил, что в планы воспитательной работы включены также меры по профилактике употребления психоактивных веществ и вейпов, на эту тему проведено более 3 тысяч мероприятий.

"Также реализуется проект "Школа, способствующая укреплению здоровья", цель которого - улучшение показателей здоровья учащихся, вовлечение самих детей, родителей и администрации школы с целью защиты от вредных привычек", - сообщил вице-министр.

Напомним, ранее о вейпах высказался президент Касым-Жомарт Токаев, который заявил, что "эта новомодная зараза наносит большой урон здоровью молодежи".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2070774-temu-o-vrede-veypov-vnesut-v-shkolnuyu-programmu/

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