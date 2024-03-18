Мать шестерых детей работает таксистом в Жамбылской области (видео)

В Жамбылской области мать шестерых детей работает водителем такси. Автомобилями женщина интересовалась с детства. В итоге хобби стало источником дополнительного дохода, передает 24.kz.

За рулем Ботагоз Хасенова больше 20 лет. По ее воспоминаниям, интерес к автотранспорту у нее зародился еще в школьные годы.

Как рассказала женщина, в то время, когда она училась в 9 классе, в селе не было воды. Ее приходилось привозить на мотоцикле из соседнего аула. Так она впервые оседлала "железного коня". С тех пор появилась большая любовь к транспорту.

"С детства приглядывалась к мотоциклу. Сама каталась на велосипеде, а когда подросла, начала ездить на мотоцикле. Потом пересела на автомобили. Первыми машинами были "Москвич" и "Жигули". На них научилась ездить в селе", - рассказала водитель такси Ботагоз Хасенова.

Таксистом в селе Бирлесу-Енбек Ботагоз Хасенова работает уже 4 года. Сначала многодетная мать ездила в райцентр за продуктами и по пути подвозила односельчан. В итоге простое увлечение превратилось в источник дохода. Женщина возит пассажиров не только между селами, но и в Тараз.

"Моей старшей дочери 19 лет. Она учится в университете платно. Поэтому решила помогать мужу, ведь деньги никогда не бывают лишними. Вождение машины - это не только дополнительный доход, но и моя детская мечта", - поделилась Ботагоз Хасенова.

У автоледи уже есть постоянные клиенты-пассажиры. Многие хвалят ее и считают надежным водителем. Говорят, что Ботагоз ловко управляет автомобилем в любое время суток.

"Очень хорошо водит машину и знает правила дорожного движения. Останавливается только в положенных местах. Управляет автомобилем аккуратнее мужчин", - сообщила жительница села Бирлесу-Енбек Тузель Наралиева.

А муж Ботагоз работает механиком на СТО, поэтому с легкостью устраняет любые поломки в машине супруги. Так, благодаря поддержке семьи, женщина нашла для себя работу по душе.

Ранее сообщалось о другой многодетной матери, которая смогла реализовать себя в работе. Аида Баймухамбетова долгие годы проработала в сфере образования, но к 40 годам решила изменить свою жизнь и начать предпринимательскую деятельность. В итоге у нее получилось - она открыла свой швейных цех.

А в декабре стало известно, что в Шымкенте многодетная мать совершила по-настоящему героический поступок. Едва увидев пожар в соседском доме, женщина разбила стекло и вбежала внутрь охваченного огнем дома, чтобы спасти шестерых детей. За проявленный героизм Марину Гафарову наградили местные спасатели.