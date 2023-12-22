Многодетная мать вошла в горящий дом и спасла шестерых соседских детей в Шымкенте

Сама являясь многодетной мамой, жительница Шымкента, едва увидев пожар в соседском доме, вошла в горящий дом и спасла шестерых детей, передает Otyrar.kz.

Инцидент произошел еще 16 декабря, но известно о нем стало лишь сейчас.

Марина Гафарова про ту злополучную ночь вспоминает, что, увидев из окна своего дома пожар в соседском доме, не стала дожидаться пожарных и решила действовать сама.

Как сообщает издание, женщина разбила стекло соседского дома, вбежала внутрь охваченного огнем дома и вызволила из огня шестерых несовершеннолетних.

"Я услышала плач детей и выбежала, у нас дома очень близко расположены друг к другу. В доме был газовый баллон, который мог взорваться в любую минуту", — рассказала жительница Шымкента Марина Гафарова.

Как выяснилось, Марина сама - мама четверых. Женщина отмечает, что когда увидела огонь, выбежала из дома босиком, быстро преодолев трехметровый забор. А заметив в доме газовый баллон, позвала на помощь мужа.

Пожар, как пишет издание, произошел в ночь на 16 декабря. Мать уложила детей спать в арендованном доме, а сама отлучилась. В этот момент и началось возгорание.

За проявленный героизм Марину Гафарову наградили местные спасатели.

Что делать при пожаре?

На официальном сайте "Электронного правительства" даны рекомендации по поведению во время пожара. Так, специалисты советуют:

закройте рот и нос любой тканью, лучше влажной;

уходите от огня;

не пользуйтесь лифтом;

не бейте окна, чтобы не допускать доступа лишнего кислорода;

не тушите водой легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин) и подключенные электроприборы.

Кроме того, важно сразу сообщить о возгорании в пожарную службу, набрав "101", или в службу спасения, набрав 112. Дозвонившись, сообщите диспетчеру следующие данные: