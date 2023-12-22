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Многодетная мать вошла в горящий дом и спасла шестерых соседских детей в Шымкенте

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Спасшая соседских детей женщина
Спасшая соседских детей женщина. Фото: оtyrar.kz

Сама являясь многодетной мамой, жительница Шымкента, едва увидев пожар в соседском доме, вошла в горящий дом и спасла шестерых детей, передает Otyrar.kz.

Инцидент произошел еще 16 декабря, но известно о нем стало лишь сейчас.

Марина Гафарова про ту злополучную ночь вспоминает, что, увидев из окна своего дома пожар в соседском доме, не стала дожидаться пожарных и решила действовать сама.

Как сообщает издание, женщина разбила стекло соседского дома, вбежала внутрь охваченного огнем дома и вызволила из огня шестерых несовершеннолетних.

"Я услышала плач детей и выбежала, у нас дома очень близко расположены друг к другу. В доме был газовый баллон, который мог взорваться в любую минуту", — рассказала жительница Шымкента Марина Гафарова.

Как выяснилось, Марина сама - мама четверых. Женщина отмечает, что когда увидела огонь, выбежала из дома босиком, быстро преодолев трехметровый забор. А заметив в доме газовый баллон, позвала на помощь мужа.

Пожар, как пишет издание, произошел в ночь на 16 декабря. Мать уложила детей спать в арендованном доме, а сама отлучилась. В этот момент и началось возгорание.

За проявленный героизм Марину Гафарову наградили местные спасатели.

Что делать при пожаре?

На официальном сайте "Электронного правительства" даны рекомендации по поведению во время пожара. Так, специалисты советуют:

  • закройте рот и нос любой тканью, лучше влажной;
  • уходите от огня;
  • не пользуйтесь лифтом;
  • не бейте окна, чтобы не допускать доступа лишнего кислорода;
  • не тушите водой легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин) и подключенные электроприборы.

Кроме того, важно сразу сообщить о возгорании в пожарную службу, набрав "101", или в службу спасения, набрав 112. Дозвонившись, сообщите диспетчеру следующие данные:

  • адрес пожара или возгорания;
  • объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
  • предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
  • при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
  • свою фамилию и телефон.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2052247-mnogodetnaya-mat-voshla-v-goryaschiy-dom-i-spasla-shesteryh-sosedskih-detey-v-shymkente/

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