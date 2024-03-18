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Эзотерика

Казахстанским предприятиям могут разрешить работать недалеко от жилых домов

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Завод
Завод. Иллюстративное фото: pixabay.com

Зампремьер-министра Тамара Дуйсенова в своем ответе на запрос сенаторов сообщила, что санитарную зону до жилых домов могут уменьшить для некоторых предприятий в Казахстане, передает NUR.KZ.

Как отметили депутаты сената, в Казахстане 160 промышленных предприятий работают без соблюдения санитарно-защитных зон (СЗЗ) с учетом исторически сложившейся застройки – то есть заводы оказались слишком близко к жилым домам.

С этой проблемой согласилась и Тамара Дуйсенова.

"На сегодня проектом приказа министра здравоохранения о внесении изменений и дополнений в санитарные правила предусмотрены поправки, которые позволят уменьшать СЗЗ для действующих предприятий без установления нормативного расстояния от жилой зоны, в том числе для аэропортов", – заявила она.

При этом, по словам зампремьер-министра, предприятию для уменьшения СЗЗ необходимо предоставить проект уменьшения СЗЗ с расчетными данными годичного цикла натурных исследований атмосферного воздуха и измерений уровней физического воздействия (шум, вибрация, неонизирующее излучение), а также оценки риска на здоровье населения (для объектов 1-2 классов опасности).

Отмечается, что проект приказа уже прошел общественное обсуждение, были получены экспертные заключения НПП "Атамекен", заинтересованных ассоциаций, антикоррупционной экспертизы.

26 февраля проект приказа был направлен на согласование в заинтересованные центральные государственные и местные исполнительные органы, а 29 февраля депутаты мажилиса провели совещание по предложенным рекомендациям с представителями Минздрава и заинтересованных субъектов предпринимательства.

"Министру здравоохранения Акмарал Альназаровой поручено дополнительно проинформировать депутатский корпус о принятых мерах по вопросам, указанным в депутатском запросе", – добавила Дуйсенова.

Добавим, согласно Санитарно-эпидемиологическием требованиям к СЗЗ объектов, в зависимости от класса опасности объектов, предусмотрены следующие размеры СЗЗ:

  • объекты I класса опасности от 1000 метров и более;
  • объекты II класса опасности от 500 метров до 999 метров;
  • объекты III класса опасности от 300 метров до 499 метров;
  • объекты IV класса опасности от 100 метров до 299 метров;
  • объекты V класса опасности от 50 метров до 99 метров.

Критерием для определения размера СЗЗ является одновременное соблюдение следующих условий:

  • не превышение на ее внешней границе и за ее пределами концентрации загрязняющих веществ ПДК максимально разовые или ориентировочный безопасный уровень воздействия для атмосферного воздуха населенных мест и (или) ПДУ физического воздействия;
  • результаты оценки риска для жизни и здоровья населения (для объектов I и II класса опасности).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2070078-kazahstanskim-predpriyatiyam-mogut-razreshit-rabotat-nedaleko-ot-zhilyh-domov/

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