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В Антикоре высказались об освоении 2,3 трлн тенге по проекту "Комфортная школа"

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Класс школы
Школьный класс. Иллюстративное фото: Maskot / Getty Images

Освоение 2,3 трлн тенге в рамках национального проекта "Комфортная школа" взято на мониторинг Антикоррупционной службой, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В Антикоре провели совещание по вопросам реализации Нацпроекта "Комфортная школа". Были рассмотрены вопросы обеспечения законности и прозрачности при реализации проекта, а также предупреждения коррупционных рисков.

В ведомстве напомнили, что в рамках реализации проекта планируется освоить 2,3 трлн тенге и обеспечить 800 тысяч ученических мест к 2025 году.

Подчеркивается, что важным приоритетом в работе для Антикоррупционной службы будет мониторинг и контроль за ходом строительства комфортных школ по всей стране.

"По итогам совещания в целях недопущения коррупционных правонарушений, а также своевременного и качественного их строительства выработан алгоритм взаимодействия ответственных органов и АО "Samruk-Kazyna Construction" по реализации Нацпроекта", - отметили в ведомстве.

Напомним что в феврале в правительстве рассмотрели реализацию Нацпроекта "Комфортная школа" - премьер-министр Олжас Бектенов заявил о жестких мерах, если подходы к проекту не изменятся.

На сайте "Самрук Казына" сообщается, что пилотный национальный проект в области образования "Комфортная школа" направлен на ликвидацию аварийных объектов, трехсменного обучения и дефицита ученических мест в организациях среднего образования по всей стране.

Достичь данной цели предусматривается путем решения двух основных задач:

  • ввод в эксплуатацию до 2026 года не менее 740 тысяч (при двухсменном обучении) новых ученических мест в городах и сельских населенных пунктах для покрытия текущего и прогнозируемого дефицита ученических мест;
  • создание комфортной и безопасной образовательной среды в организациях среднего образования, вводимых в рамках национального проекта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2070036-antikor-budet-sledit-za-osvoeniem-23-trln-tenge-po-proektu-komfortnaya-shkola/

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