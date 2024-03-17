Эффектные кадры со взрывом на Бухтарме показали в МЧС

Пресс-служба МЧС показала эффектные кадры взрывных работ на реках в Восточно-Казахстанской области. Общий объем взорванного льда составил 29 тыс. м³, передает NUR.KZ.

Как рассказали в пресс-службе МЧС в Telegram, на востоке Казахстана было проведено дробление льда на реке Бухтарма в районе поселков Малеевск, Зубовск. Общий объем взорванного льда составил 29 тыс. куб. м.

"Рыхление льда позволяет значительно ослабить ледовое поле и минимизировать возможность появления заторов на реках в период пропуска паводковых вод", – замначальника ДЧС ВКО.

Согласно правилам обеспечения промбезопасности для опасных производственных объектов, ведущих взрывные работы, в случае ведения взрывных работ на реках оцепление и сигналы вверх по течению реки выставляются на расстоянии не менее 500 метров от установленной границы опасной зоны.

Выполнение взрывных работ при тумане или в темное время суток при волнении воды свыше 3 баллов или скорости ветра более 12 м/с не допускается.