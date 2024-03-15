"Сергек" установят на проезжей части барахолки Алматы
Опубликовано:
На проезжей части алматинской барахолки установят камеры видеонаблюдения "Сергек" до конца марта. Об этом сообщил аким города Ерболат Досаев, передает NUR.KZ.
Такое поручение дал аким Алматы Ерболат Досаев в ходе встречи с населением Алатауского района. Жители просили навести порядок на шоссе Северное кольцо и приостановить хаотичную парковку частных извозчиков.
По словам горожан, правила дорожного движения на данном участке игнорируются таксистами.
"Всего в текущем году в Алатауском районе планируется установить 37 камер "Сергек". Одну из них я поручаю установить на шоссе Северное кольцо до конца Наурыза", - отметил Ерболат Досаев.
Всего в 2024 году планируется установить около 10 тысяч камер видеонаблюдения в Алматы.
Напомним, ранее мы рассказывали, какие нарушения ПДД фиксируют камеры "Сергек".
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2068794-sergek-ustanovyat-na-proezzhey-chasti-baraholki-almaty/