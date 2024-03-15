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"Сергек" установят на проезжей части барахолки Алматы

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Камера "Сергек"
Камера "Сергек". Фото: Пресс-служба Sergek Group

На проезжей части алматинской барахолки установят камеры видеонаблюдения "Сергек" до конца марта. Об этом сообщил аким города Ерболат Досаев, передает NUR.KZ.

Такое поручение дал аким Алматы Ерболат Досаев в ходе встречи с населением Алатауского района. Жители просили навести порядок на шоссе Северное кольцо и приостановить хаотичную парковку частных извозчиков.

По словам горожан, правила дорожного движения на данном участке игнорируются таксистами.

"Всего в текущем году в Алатауском районе планируется установить 37 камер "Сергек". Одну из них я поручаю установить на шоссе Северное кольцо до конца Наурыза", - отметил Ерболат Досаев.

Всего в 2024 году планируется установить около 10 тысяч камер видеонаблюдения в Алматы.

Напомним, ранее мы рассказывали, какие нарушения ПДД фиксируют камеры "Сергек".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2068794-sergek-ustanovyat-na-proezzhey-chasti-baraholki-almaty/

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