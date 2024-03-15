Что изменится в работе общественного транспорта с 1 июля, рассказали в акимате Алматы
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Новые стандарты работы общественного транспорта внедрят в Алматы с 1 июля. Какие именно - рассказали в управлении городской мобильности в ответ на запрос редакции NUR.KZ.
В ведомстве сообщили, что с первого июля будет расширена тарифная сетка и внедрена новая политика оплаты проезда, которая позволит пассажирам совершать бесплатные пересадки в определенный отрезок времени.
"Кроме того запланирован пересмотр типового договора для более эффективной системы взаимных обязательств. Так, при выплате субсидий перевозчику будет учитываться качество сервиса", - добавили в Управлении городской мобильности.
Ранее аким города Ерболат Досаев на встрече с жителями Бостандынкского района заявил, что необходимо повышать культуру поведения в общественном транспорте.
Позже Досаев сообщил, что в общественном транспорте города будет установлена система звуковых оповещений с призывами уступать место пожилым, беременным и пассажирам с детьми.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2068704-chto-izmenitsya-v-rabote-obschestvennogo-transporta-s-1-iyulya-rasskazali-v-akimate-almaty/