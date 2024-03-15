Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика

Что изменится в работе общественного транспорта с 1 июля, рассказали в акимате Алматы

Опубликовано:

Оплата проезда в автобусе
Автобус. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Новые стандарты работы общественного транспорта внедрят в Алматы с 1 июля. Какие именно - рассказали в управлении городской мобильности в ответ на запрос редакции NUR.KZ.

В ведомстве сообщили, что с первого июля будет расширена тарифная сетка и внедрена новая политика оплаты проезда, которая позволит пассажирам совершать бесплатные пересадки в определенный отрезок времени.

"Кроме того запланирован пересмотр типового договора для более эффективной системы взаимных обязательств. Так, при выплате субсидий перевозчику будет учитываться качество сервиса", - добавили в Управлении городской мобильности.

Ранее аким города Ерболат Досаев на встрече с жителями Бостандынкского района заявил, что необходимо повышать культуру поведения в общественном транспорте.

Позже Досаев сообщил, что в общественном транспорте города будет установлена система звуковых оповещений с призывами уступать место пожилым, беременным и пассажирам с детьми.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2068704-chto-izmenitsya-v-rabote-obschestvennogo-transporta-s-1-iyulya-rasskazali-v-akimate-almaty/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.