Что изменится в работе общественного транспорта с 1 июля, рассказали в акимате Алматы

Новые стандарты работы общественного транспорта внедрят в Алматы с 1 июля. Какие именно - рассказали в управлении городской мобильности в ответ на запрос редакции NUR.KZ.

В ведомстве сообщили, что с первого июля будет расширена тарифная сетка и внедрена новая политика оплаты проезда, которая позволит пассажирам совершать бесплатные пересадки в определенный отрезок времени.

"Кроме того запланирован пересмотр типового договора для более эффективной системы взаимных обязательств. Так, при выплате субсидий перевозчику будет учитываться качество сервиса", - добавили в Управлении городской мобильности.

Ранее аким города Ерболат Досаев на встрече с жителями Бостандынкского района заявил, что необходимо повышать культуру поведения в общественном транспорте.

Позже Досаев сообщил, что в общественном транспорте города будет установлена система звуковых оповещений с призывами уступать место пожилым, беременным и пассажирам с детьми.