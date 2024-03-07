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Эзотерика

"Люди стали лучше": Досаев заступился за алматинцев

Опубликовано:

Прогулка
Молодые люди. Иллюстративное фото: pixabay.com

Во время встречи акима Алматы Ерболата Досаева с населением Бостандыкского района один из жителей города предложил ввести уроки этики, чтобы научить алматинцев не плеваться, передает NUR.KZ.

"По тротуарам невозможно пройти из-за харчков и того, что люди сморкаются. Поэтому, я бы хотел сказать, надо, чтобы люди были воспитаны, в школах надо восстанавливать уроки этики и эстетики - что плеваться нельзя, как вести себя на улице, в кинотеатрах", - заявил житель.

Аким пообещал, что передаст предложение министерству просвещения.

"Мы с транспортным холдингом сейчас отрабатываем, чтобы уступали место пожилым беременным женщинам, - эта работа уже начата у нас. За мусор и так далее административные штрафы внедрены уже, нужно улучшить администрирование.

Не все так плохо на тротуарах: у нас люди стали лучше, и те факты, которые выставляли в YouTube, Telegram-каналах, TikTok и так далее - у нас люди стали лучше. Хочу поблагодарить горожан, кто уважает город, ведет себя соответствующе, делает замечания молодежи. Это замечательно, и пусть эта традиция продолжается", - заключил аким.

Напомним, ранее полиция Алматы обнародовала видеоролик с плюющимися гражданами. В городском ДП напомнили, что за это нарушение грозит административная ответственность.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2065000-lyudi-stali-luchshe-dosaev-zastupilsya-za-almatintsev/

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