В Минтруда высказались о "новых выплатах" казахстанцам

В соцсетях и мессенджерах стала распространяться информация о том, что казахстанцам якобы выплатят компенсацию за НДС - в Минтруда опровергли эти сведения, передает NUR.KZ.

Как оказалось, для перечисления назначенных средств неизвестные лица предлагают перейти по ссылке.

В министерстве предупредили, что такого вида социальной помощи не существует.

"Информация, распространяемая в мессенджерах и социальных сетях, о том, что Министерством труда и социальной защиты населения РК введена компенсация за НДС, не соответствует действительности", - заявили в ведомстве.

В Минтруда добавили, что указанная в сообщении ссылка может являться способом получения личных данных пользователя злоумышленниками.

"Рекомендуем во избежание взаимодействия с мошенниками ни в коем случае не переходить по ссылке. Официальная информация о положенных мерах государственной поддержки распространяется исключительно посредством СМС-сообщений с номера 1414. Просим граждан доверять информации только из официальных источников", - призвали в министерстве.

Отметим, что в феврале эксперты рассказали о новых видах мошенничества, с которыми казахстанцы могут столкнуться в 2024 году. Особое внимание граждан обратили на то, что злоумышленники все чаще стали использовать искусственный интеллект.

На днях мы также рассказали, какие существуют три главных признака мошенников, которые нельзя игнорировать казахстанцам.