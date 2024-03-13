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Взять под контроль тех, кто продает б/у вещи, хотят в Казахстане

Опубликовано:

Женщина делает покупки
Покупки. Иллюстративное фото: RUNSTUDIO/Getty Images

Новые нормы, связанные с продажей б/у вещей, намерены ввести в Казахстане - их пока обсуждают в рабочих группах, передает Первый канал "Евразия".

Если раньше за некачественный б/у товар не было никакой ответственности, то теперь ее хотят ввести.

"Хотелось бы, чтобы человек, который продает, полностью всю достоверную информацию потребителю рассказал. А не так, что через три дня эта машина встала, и она не подлежит вообще никакому восстановлению. А таких случаев очень много. У нас было такое, что и диван покупали зараженный. Представляете? И этот человек чуть с ума не сошел, который купил. Искал потом того, кто продал, но ничего сделать не смог", - заявила глава "Национальной лиги потребителей" Светлана Романовская.

Отмечается, что пока еще рано говорить о сроках введения новых норм - они все еще обсуждаются в рабочих группах, где идут ожесточенные споры. Однако первые шаги в сторону решения проблемы уже сделаны.

Кроме того, преподаватели и общественники Казахстана разработали специальный учебник по защите прав потребителей. Скоро эту дисциплину будут внедрять в некоторых вузах страны.

"Нужно было показать не только как это делается за рубежом, но и как это можно и нужно делать в Казахстане. Это вообще должно быть такое массовое потребительское образование, где независимо от того, сколько тебе лет, и где ты обучаешься", - рассказала разработчик учебника, декан Высшей школы права Светлана Мороз.

За прошлый год после обращения в Лигу защиты прав потребителей казахстанцы смогли вернуть себе более 336 миллионов тенге. Чаще жаловались жители страны на некачественную технику, еще недовольство вызывали услуги операторов сотовой связи, образовательные курсы и авиапредложения.

Отметим, что в Казахстане функции по защите прав потребителей возложены на министерство торговли и интеграции.

Постановлением правительства от 10 июля 2019 года № 497 в ведомстве был создан Комитет по защите прав потребителей. Основной миссией комитета является формирование целостной и эффективной политики в сфере защиты прав потребителей.

В его задачи входит осуществление межотраслевой координации деятельности государственных органов по обеспечению реализации государственной политики в сфере защиты прав потребителей; а также обеспечение реализации государственной политики в сфере защиты прав потребителей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2067315-vzyat-pod-kontrol-teh-kto-prodaet-bu-veschi-hotyat-v-kazahstane/

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