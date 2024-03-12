Перила сломались от ветра на мосту в Семее (видео)

Перильные ограждения на автогужевом мосту сломались в Семее из-за сильного ветра - в городском акимате прокомментировали произошедшее, передает NUR.KZ.

По информации ведомства, 12 марта на автогужевом мосту сломались ограждения - это произошло из-за сильного ветра. Сейчас проход по обрушившей стороне запрещен для пешеходов. Движение для автомобилей открыто.

Кадры с места событий опубликовали очевидцы произошедшего в местных пабликах.

Отметим, по информации "Казгидромет", сегодня в Семее синоптики прогнозировали усиление ветра до 7-12 м/с, местами до 15 м/с. Кроме того, в городе - осадки в виде дождя и снега.