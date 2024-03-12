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Перила сломались от ветра на мосту в Семее

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Мост сломался в Семее
Мост. Фото с места событий: instagram.com/semey24

Перильные ограждения на автогужевом мосту сломались в Семее из-за сильного ветра - в городском акимате прокомментировали произошедшее, передает NUR.KZ.

По информации ведомства, 12 марта на автогужевом мосту сломались ограждения - это произошло из-за сильного ветра. Сейчас проход по обрушившей стороне запрещен для пешеходов. Движение для автомобилей открыто.

Кадры с места событий опубликовали очевидцы произошедшего в местных пабликах.

Отметим, по информации "Казгидромет", сегодня в Семее синоптики прогнозировали усиление ветра до 7-12 м/с, местами до 15 м/с. Кроме того, в городе - осадки в виде дождя и снега.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2067141-perila-slomalis-ot-vetra-na-avtoguzhevom-mostu-v-semee-video/

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