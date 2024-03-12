Стала известна причина смерти россиянки, тело которой нашли в Щучинске

Появилась информация о причине смерти россиянки, тело которой было найдено вчера утром возле шлагбаума в Щучинске, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Акмолинской области.

Как сообщает пресс-служба ведомства, при проведении первичного осмотра тела каких-либо телесных повреждений не обнаружено.

"Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть наступила в результате кардиомиопатии", - проинформировали в ДП Акмолинской области.

По данным Большой медицинской энциклопедии, кардиомиопатии - это группа заболеваний, характеризующихся первичным избирательным (или изолированным) поражением миокарда (сердечной мышцы, создающей ритмические движения сердца - прим. ред.).

"Кардиомиопатии" - сборное понятие, охватывающее обширную группу поражений миокарда, различных по этиологии и патогенезу и объединенных сходством клинических проявлений. Оно включает различные заболевания миокарда некоронарного и неревматического происхождения, что условно ограничивает эту группу.

Напомним, вчера в Щучинске было обнаружено тело молодой женщины 1997 года рождения. Погибшая была гражданкой РФ, но два года жила в Казахстане со своим парнем.

Сообщалось, что в обеденное время девушка ушла кормить бродячих собак и после этого домой уже не вернулась. По предварительным данным полиции, имевшимся на тот момент, причиной смерти могло стать переохлаждение организма.