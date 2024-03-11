Правила, написанные кровью: авиадиспетчер из Алматы рассказал о сложностях редкой профессии

Авиадиспетчер алматинского международного аэропорта Нуржан Боранбаев рассказал корреспонденту NUR.KZ о сложностях профессии и о том, почему самолеты - самый безопасный вид транспорта.

На "вышке" (так сотрудники между собой называют диспетчерский центр) Нуржан Боранбаев работает около десяти лет. В авиацию же мужчина пришел еще в 2008 году, начинал с должности бортпроводника. Как признается Нуржан, желание выбрать более узкую специальность в отрасли с тех пор не покидало его.

"В 2013 году, пройдя отборочный процесс для поступления на обучение диспетчера, отправился в Рижский институт аэронавигации. Этот этап стал решающим на пути к моей мечте. Авиадиспетчер для меня не просто слово: это призвание", - рассказывает Нуржан.

Нуржан Боранбаев. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Самым сложным в своей профессии специалист считает необходимость поддерживания постоянной концентрации. Отвлекаться во время рабочего процесса недопустимо. Что не удивительно: в момент диспетчер может контролировать полет сразу нескольких воздушных судов.

"Поэтому по регламенту диспетчер должен отдыхать каждые два часа не менее 15 минут. Если есть возможность, то больше. Благодаря этому мы редко выходим из эмоционального равновесия", - делится диспетчер.

Авиадиспетчеры Алматы. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Для отдыха на работе у авиадиспетчеров оборудованы специальные комнаты, где можно перекусить, а также бильярдный стол и спортивные кабинеты.

Кроме того, поддерживать тонус помогает и постоянная тренажерная практика нестандартных и аварийных случаев полета. Такое, к слову, не редкость для отрасли.

Авиадиспетчеры Алматы. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Самый безопасный транспорт

На самом деле, в мировой практике мелкие поломки на бортах, по словам Нуржана, случаются не так редко. Тем не менее на качестве полета они почти не сказываются. Нуржан уверяет, лететь воздушное судно может и с одним двигателем.

"Почему авиация считается самым безопасным видом транспорта? Потому что люди, которые здесь работают, делают выводы. Любые правила здесь написаны кровью. Катастрофы расследуют, работают над ошибками. Поэтому с каждым разом уровень безопасности повышается", - объясняет Нуржан.

Авиадиспетчерская. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Отрабатываются и различного рода природные факторы, влияющие на полет. К примеру, недавние землетрясения в Алматы также не обошли стороной и диспетчерскую вышку.

Авиадиспетчеры Алматы: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Тогда на панику, по словам Нуржана, у специалистов была пара секунд. Остальное - четко отработанный алгоритм действий. На посадку в момент землетрясения самолет не допускается, кружит над аэропортом, пока не проверится целостность полосы. При необходимости эвакуации персонала задействуются резервные рабочие места диспетчеров.

Диспетчерская "вышка". Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В зимний период пилоты часто сталкиваются с условиями плохой видимости. Для обеспечения работы в такое время также продуманы специальные процедуры. Их называют low visibility procedures ("Процедуры в условиях низкой видимости"). Практически в этот период управление самолетом на себя берет диспетчер. В общем, что для одних может привести к коллапсу, для диспетчеров - обычная рабочая рутина.

Романтика неба – не ко мне

Не секрет, что авиация привлекает тех, кто искренне горит этим делом. И мало кто из специалистов не хотел бы оказаться за штурвалом. Однако Нуржан Боранбаев именно из таких людей.

Нуржан Боранбаев. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Он хоть и влюблен в авиацию, но вполне доволен, что все лавры покорителей небес достаются пилотам. Сам Нуржан говорит, за штурвалом сидел только в симуляторах: в реальности не хотел бы управлять воздушным судном.

"За плечами более трех тысяч часов в небе в качестве бортпроводника. Честно сказать, желания и интереса управлять воздушным судном не было. Передо мной стоял выбор: стать либо пилотом, либо авиадиспетчером. И вот я выбрал профессию авиадиспетчера", - объяснил Нуржан.

Авиадиспетчеры Алматы. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Он добавил, что получает удовольствие от своей работы. Благодарности от пассажиров не ждет. Чаще всего его благодарят пилоты. Это, считает Нуржан, - приятный бонус к успешному полету.

А между тем работа авиадиспетчера - чуть ли не самое важное звено гражданской авиации. И за романтикой неба, по большому счету, скрывается их сосредоточенность и концентрация.

Именно диспетчеры обеспечивают безопасное движение судов по аэродрому, взлет и перемещение самолетов в воздушном пространстве.

Авиадиспетчеры Алматы: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Развитие отрасли

Как заметил Боранбаев, сегодня в авиационной отрасли отмечается восходящая тенденция. Растет число направлений полетов, количество рейсов и воздушных судов в небе.

Авиадиспетчерская. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

"Создаются и внедряются новые требования, практики определенные. Сама по себе профессия авиадиспетчера требует постоянного развития", - сообщает Нуржан.

Авиадиспетчеры Алматы: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Увеличилось и количество желающих прийти в эту сферу. Набор и обучение кадров здесь ведется практически непрерывно. Однако пока спрос превышает предложение, несмотря на создание рабочих мест и аэродромов в стране.