"Может, к вашему приезду улицу починят": алматинец пригласил Досаева на прогулку

Алматинец пригласил акима Алматы Ерболата Досаева на пешую прогулку по своему району, пожаловавшись на неудобства, передает NUR.KZ.

"Сейчас в Алматы тепло - я бы хотел бы пригласить вас на пешую прогулку на два часа вашего времени. Пригласить в наш микрорайон, район автопарка №2. Есть комплекс вопросов: подъездные пути к школе, недостаточно мусорных баков, дорожное покрытие.

Если вы примете приглашение, я бы попросил вас проехать по Сатпаева - возможно, к вашему приезду ее починят, а поворот на Егизбаева отремонтируют. Люди проезжают там по канализационным отходам, это длится давно. Недавно это починили, но хотелось бы, чтобы вопрос был решен окончательно", - заявил алматинец на встрече акима с жителями Бостандыкского района.

На это Досаев отметил, что и так ездит по районам.

"У меня есть плановые выезды по районам, они будут у меня. Все, что вы перечислили, - это работа акима района. За это он получает заработную плату. А вашим приглашением воспользуюсь во время объезда. Приеду и к вам. В районе как-нибудь окажусь", - сообщил Ерболат Досаев.

По словам районного акима, в районе есть частные дома, которые сливали канализацию. К осени, с его слов, этот вопрос решили.

Что касается дорожного полотна - его ремонт включен в планы. Также решен вопрос и с освещением, добавил районный аким.

Ранее на встрече с населением к Досаеву обратилась женщина, которая якобы училась у его мамы. Аким опроверг информацию.