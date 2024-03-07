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Досаев рассказал о планируемом многоярусном паркинге у реки Есентай в Алматы

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Машины стоят в подземном паркинге
Паркинг. Иллюстративное фото: pxhere.com

Аким Алматы Ерболат Досаев рассказал о планируемом строительстве многоярусного паркинга на пересечении бульвара Бухар жырау и реки Есентай, передает NUR.KZ.

Один из жителей на встрече акима с населением Бостандыкского района задал вопрос касательно планируемого строительства паркинга на пересечении бульвара Бухар жырау и реки Есентай. По словам молодого человека, жители боятся, что останутся без сквера и места сбора при ЧС.

Аким Алматы отметил необходимость строительства многоярусного паркинга на 200 машиномест, так как автомобилями забивается двор данного ЖК и бульвар Бухар жырау. Тем самым создаются препятствия для проезда скорой помощи, пожарных машин.

Проект позволит разгрузить двор и бульвар, предусмотрены зеленые зоны и место сбора во время ЧС. Участок находится в коммунальной собственности, поэтому акимат будет строго следить за ходом строительства, чтобы оно соответствовало проекту.

"Вы знаете, что я работаю на город и его жителей. Город будет двигаться вперед, развиваться правильно. Мы постарались снять краеугольные камни и проблемные вопросы, копившиеся годами. На участках, принадлежащих городу, создаются зеленые зоны и детские площадки.

Только в прошлом году для скверов и парков город выкупил земель на 37 млрд тенге, в этом планируем выкупить участки еще на 45 млрд тенге. Городские потребности игнорироваться не будут. Разумный баланс будет восстановлен", - заявил Досаев.

Он добавил, что выкупаются приватизированные в начале 2000-х годов участки.

Ранее в ходе того же брифинга аким заявил, что один из крупнейших парков Алматы благоустроят в этом году.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2065028-dosaev-rasskazal-o-planiruemom-mnogoyarusnom-parkinge-u-reki-esentay-v-almaty/

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