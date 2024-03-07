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Алматинка заявила, что несколько бомбоубежищ в городе заняли КСК

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Бомбоубежище
Бомбоубежище. Иллюстративное фото: pixabay.com

Алматинка заявила о том, что несколько бомбоубежищ в городе заняли КСК. Женщина требует вернуть их в городскую собственность, передает корреспондент NUR.KZ.

"Отдали бомбоубежища в городе. У нас на территории четыре. Два из них занимают КСК. ЧС-ники передали неизвестно кому - и они не числятся как бомбоубежища.

Наши дома толком даже не почувствовали землетрясения. Если завалит весь город, вытащат эти двухэтажки и смогут помогать. Куда дели кровати, противогазы? Зачем уничтожили входные группы, куда люди могли войти с улицы? Там и тушенку можно было держать.

Почему ЧС-ники говорят, что нам не принадлежат, городу? То, что разворовали, - вернуть городу. Это не принадлежит даже дому: это принадлежит всему городу и всем жителям. У нас Алматы - самая опасная зона, и бомбоубежище не только для войны. Почему категорически отказывают возвращать?" - задалась вопросом алматика на встрече акима с населением Бостандыкского района.

Аким ответил, что активно занимается возвратом.

"Это вопрос не к ДЧС… многие были приватизированы. Мы вынуждены обращаться к истокам, поднимать документы, идти в суд - люди подают апелляцию и кассацию… ДЧС не возражает.

Даже то, что находится в городе, находится в плачевном состоянии. Мы предусмотрели программу, средства на их модернизацию, реконструкцию. Работой будем заниматься и приводить их в порядок. Случаи, которые вы озвучили, - у нас есть уполномоченные организации, которые займутся этим вопросом.

Работу с ДЧС активно проводим с учетом последних событий. Теперь у меня есть возможность все это ускорить, сможем то, что принадлежит городу, вернуть", - заключил Досаев.

Напомним, полтора года назад другая жительница города предложила восстановить бомбоубежища.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2065025-almatinka-zayavila-chto-neskolko-bomboubezhisch-v-gorode-zanyali-ksk/

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