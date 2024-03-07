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Эзотерика

Собаки завыли, птицы взлетели: как животные предсказывают землетрясения в Алматы

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Биостационар Алматы
Попугаи. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Животные действительно умеют предсказывать землетрясения, об этом корреспонденту NUR.KZ рассказала и.о. заведующей лаборатории сейсмобиологии Наталия Суровцева.

Выяснилось, что всего в Алматы расположено пять биостационаров, на базе которых изучается поведение различных животных во время сейсмической активности. Как сообщила Суровцева, подопечные исследователей отреагировали и непосредственно перед землетрясением, которое произошло четвертого марта.

Тогда сейсмологи зафиксировали повышенную активность кур-бентамок, волнистых попугайчиков, вой собак и необычное поведение фазанов: те закричали и резко взлетели.

Биостационар Алматы
Сотрудники биостационара. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

"Заключение какое-либо о сейсмической обстановке и активности делают только по комплексу данных", - подчеркивает сейсмолог.

Предсказать землетрясение при этом может не каждое животное. Наиболее эффективными в этом вопросе считаются змеи, ящерицы, гекконы, мешкожаберные сомы, кролики, волнистые попугайчики, голуби и куры-бентамки.

Биостационар Алматы
Ящерицы. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

К примеру, на одной только станции живут два вида змей (восточный удав и узорчатый полоз), три вида ящериц (разноцветные и быстрые ящурки, сцинковые гекконы), один вид рыб (мешкожаберные сомики), три вида птиц (волнистые попугайчики, голуби, куры-бентамки) и кролики норного и клеточного содержания.

Биостационар Алматы
Кролики. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Здесь животные чувствуют себя вольготно: их кормят, заботятся о них и охраняют. К примеру, кролики, хоть и выбриты местами, но выглядят довольно упитанными и даже не перестают размножаться. Потомство приносят и куры с попугайчиками.

Биостационар Алматы
Курицы. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Наблюдают за всеми животными каждые три часа. Фиксируются любые изменения в поведении подопечных.

Биостационар Алматы
Биостационар. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

"Для этих целей применяются фото- и механодатчики, не оказывающие влияние на поведение животных. Аппаратурные методы наблюдений включают регистрацию электрических параметров кожи норных животных. Замеры проводятся ежедневно, однократно, в одно и то же время", - поясняет Наталия Суровцева.

Биостационар Алматы
Датчики. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Отметим, что настороженно могут вести себя и домашние питомцы - собаки и кошки. Однако, добавляет Наталия Суровцева, многие из них настолько растеряли дикие инстинкты, что могут попросту и не заметить изменений в сейсмической ситуации. Чего не скажешь о лошадях, коровах и овцах.

Биостационар Алматы
Биостационар. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В любом случае, наблюдение за поведением животных в сейсмически активных зонах может спасти жизнь. Так, за полтора месяца до разрушительного Хайчэнского землетрясения в 1975 году местные жители начали замечать необычное поведение животных: змеи покинули места обитания в холодное время года, беспокойно вели себя куры и гуси, крысы появились на открытых местах, не боясь человека.

"За этот период поступили данные о более чем тысяче случаев необычного поведения животных, а также об изменении уровня воды в колодцах, что дало основание для эвакуации города - и люди были спасены", - отметила Суровцева.

Биостационар Алматы
Наталия Суровцева. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Сегодня изучение поведения животных, по мнению Наталии Суровцевой, интересует ученых многих стран. В развитых странах, расположенных на сейсмических зонах, развивают целые сети биостационаров с дорогим и высокотехнологичным оборудованием. Однако в Алматы направление не развивается.

Биостационар Алматы
Биостационар. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Оборудование здесь, в большинстве своем, было приобретено еще в 90-е годы прошлого столетия. Для фиксации изменений в поведении животных используется то, что было собрано чуть ли не своими руками, кустарным методом.

"Последний раз часть приборов была обновлена в 2017 году. Хотелось бы перейти на более высокий, современный уровень наблюдений, как в других странах, но, к сожалению, финансирование на обновление оборудования мы не получаем", - рассказывает сейсмолог.

Биостационар Алматы
Биостационар. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Кроме того, немаловажным вопросом является и пополнение популяции лабораторных животных.

"Хотелось бы ввести много новых методик, например, методику по наблюдению за поведением рыб, по примеру Японии. И опять здесь сталкиваемся с проблемой финансирования", - пояснила Наталия Суровцева.

Биостационар Алматы
Биостационар. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Больших финансовых вложений требует и расширение сети биостационаров. А это необходимо, утверждает ученый, для усовершенствования исследований. Проблемы имеются и с кадровым вопросом: специалистов попросту не хватает, а на местах работают одни пенсионеры.

Биостационар Алматы
Биостационар. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Впрочем, имеются и идеи по развитию сейсмобиологии, не требующие особых затрат. К примеру, сотрудничество с зоопарками и ветеринарными врачами. Последним даже была направлена инструкция для наблюдений за сельскохозяйственными животными.

"К инструкции прилагается анкета с указанием контактов для обращений граждан, столкнувшихся с проявлением необычного поведения животных. К сожалению, обратной связи от населения мы не получали", - резюмирует сейсмолог.

Биостационар Алматы
Наталия Суровцева. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Напомним, после землетрясения четвертого марта специалисты определили, что с вероятностью 70% сильных разрушительных землетрясений не ожидается. Однако возможны повторные толчки, которые не представляют серьезной опасности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2064809-sobaki-zavyli-ptitsy-vzleteli-kak-zhivotnye-predskazyvayut-zemletryaseniya-v-almaty/

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