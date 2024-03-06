"Стараюсь делать все с любовью": казахстанка о службе в армии, семье и хобби

Армия не место для слабаков. Строгий распорядок и железную дисциплину в ней выдерживает не каждый. Тем не менее немало в этой сфере женщин, несущих наряду с мужчинами бремя нелегкой службы, рассказывают в Минобороны.

Одна из таких женщин - военный, связист войсковой части 55765, ефрейтор Татьяна Скокова.

Ей легко удается быть одновременно заботливой мамой и красавицей-женой - дома, и настоящим профи - на службе. Да это и неудивительно, ведь военному делу она посвятила 20 лет. К слову, педагог по диплому, но посвятившая свою жизнь службе военного связиста, Татьяна о своем выборе не пожалела ни разу.

Кроме прочего, Татьяна - примерная хозяйка уютной квартиры, которую семье удалось приобрести благодаря многолетней безупречной службе супруга - подполковника СВО ВС РК Алексея Скокова. Супруги в заботе и любви воспитывают дочь и сына. Старшеклассница Карина виртуозно играет на пианино, а Илья, как и папа, увлечен футболом.

Татьяна Скокова с детьми. Фото: пресс-служба Минобороны РК

Каким бы "легким" ни был человек, улыбаться всегда невозможно. Любой человек подвержен усталости. Эмоциональное выгорание Татьяна "лечит" пением. Поет она с раннего детства. Этому ее научила ее мама Халина Любовь Султановна. Репертуар у Татьяны разнообразный. Но больше всего песен - о любви - к матери, ребенку, к Отчизне. Обожает песни казахского композитора Шамши Калдаякова.

Говорят, талантливый человек талантлив во всем: Татьяна не только прекрасно поет, но и танцует, сочиняет великолепные стихи. Она поделилась с Министерством обороны секретом успешного совмещения работы, домашних забот и любимого хобби.

Татьяна Скокова. Фото: пресс-служба Минобороны РК

"Я всегда стараюсь делать все с любовью и от всей души. Даже в приготовление самого простого блюда я вкладываю всю свою душу. Ведь это блюдо для моих любимых домочадцев. Так же и на службе: я стараюсь выполнять свою работу добросовестно. Ведь работа на совесть - это в первую очередь уважение к себе и коллегам", - говорит она.

Быть счастливой женщиной - это прекрасно. И, согласитесь, такую женщину всегда видно издалека. Она светит как солнышко, согревая мир вокруг своим теплом и лучезарной улыбкой. И все спорится у такого человека, и с собой и с миром она в ладу. Счастливая женщина сумеет найти в сердце место для каждого - и для детей, и для супруга, и для любимой работы.

"Становясь мамой и женой, женщина не теряет, а приобретает. Нельзя забывать об этом. Женщина - уникальное существо. В ней сочетаются слабость и сила одновременно. В каждой хрупкой женщине есть мощная, великая созидательная сила любви. И именно эта сила и дает мне не только быть заботливой мамой и любящей женой, но и стоять на страже мира", - говорит Татьяна.