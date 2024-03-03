Арест за съемку полицейских: государство выплатит актюбинцу 200 тысяч тенге

Из-за незаконного задержания и привлечения к административной ответственности полицейскими житель Актобе получит от государства 200 тенге, передает "Диапазон".

Как сообщает региональное издание, 39-летний актюбинец отказался выполнить законные требования сотрудников полиции, из-за чего его задержали, составили протокол и отправили дело в суд.

Сам задержанный настаивал, что в его действиях отсутствовал состав административного правонарушения. Но судья, рассматриваемый дело, посчитал, что мужчина действительно не подчинился требованиям полицейских и назначил 4 дня ареста.

"Мужчина продолжил отстаивать свои права и в облсуде доказал неправоту сотрудников полиции и судьи. Олжас С. объяснил, что он возвращался с автомойки, его окружили 6-7 полицейских и отреагировали агрессивно, когда он начал снимать происходящее на камеру.

При этом он говорил, что включил камеру на телефоне в целях собственной защиты, угрозы никому не представлял. Но в итоге его повалили на землю, надели наручники и увезли в отдел полиции", - сообщает издание.

Отмечается также, что в рапорте участкового инспектора не было расписано, какое именно требование мужчина не выполнил. А по данным судей, нет доказательств того, что у полиции была необходимость применять к прохожему физическую силу и надевать наручники.

Кроме этого, полицейский, возбудивший административное дело, как оказалось, не обеспечил задержанного защитником, хотя тот просил об этом.

"Коллегия суда постановила прекратить дело в связи с отсутствием в его действиях состава правонарушения и оставила за ним право требовать компенсацию за моральный вред, полученный из-за незаконного привлечения к адмответственности.

Оправданный воспользовался этим правом и потребовал от государства в лице Министерства финансов миллион тенге за моральный вред. Гражданский суд решил, что его требование законно и обязал Минфин выплатить ему 200 тысяч тенге", - отмечается в сообщении.

Ранее мы писали о случае в Павлодарской области, когда житель региона незаконно отсидел 15 суток и потребовал от полиции 30 млн тенге. В итоге в счет компенсации морального вреда он получил 300 тыс. тенге.

Как отмечается в Нормативном постановлении Верховного суда РК "О применении судами законодательства о возмещении морального вреда", независимо от вины причинителя вреда за счет государственной казны (средств республиканского или местного бюджета) компенсируется моральный вред, причиненный гражданину в результате:

издания государственными органами актов, не соответствующих законодательным актам;

незаконного осуждения;

незаконного привлечения к уголовной ответственности;

незаконного применения в качестве меры пресечения заключения под стражу, домашнего ареста, подписки о невыезде;

незаконного наложения административного взыскания в виде ареста;

незаконного помещения в психиатрическое или другое лечебное учреждение;

в иных случаях, предусмотренных законодательными актами.

Ответчиком по искам о компенсации морального вреда за счет государственной казны (республиканского или местного бюджета) является государство, и в этом случае подсудность данной категории дел судам следует определять по месту нахождения представителя государственной казны.

Представителями государственной казны могут являться Министерство финансов Республики Казахстан либо иные государственные органы, юридические лица или граждане, обладающие специальными полномочиями по представлению интересов государственной казны.