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"Крыло прострелено. Грудь разорвана": алматинцы обнаружили раненую цаплю на озере Сайран

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Цапля
Цапля. Иллюстративное фото: Wirestock / Getty Images

В социальных сетях распространяется видео, на котором запечатлена раненая цапля. Автор ролика говорит, что у птицы прострелено крыло, передает корреспондент NUR.KZ.

"Птичка оказалась краснокнижной цаплей. Крыло прострелено. Грудь разорвана. Птичка упала. На обычном такси срочно повезли в "Айболит". Лапы сломаны, кажется. Я не знаю, как так произошло. Бедолага упал на участок к добрым людям - они занесли (птицу - прим. ред.) в тепло и позвонили мне", - сообщает автор публикации.

Автор сообщил, что вскоре птица погибла. Корреспондент NUR.KZ связался с орнитологом Сергеем Скляренко. Эксперт пояснил, что на видео - большая белая цапля. Со слов Сергея, в "Красную книгу" этот вид птицы не занесен.

"Но в любом случае убивать нельзя без разрешения. Неважно, "Красная книга" или нет - просто разная ответственность. Это не редкий вид. Но любое добывание или просто убийство - не важно что - за это нужно отвечать. У нас на все требуется специальное разрешение", - сообщил орнитолог.

По словам Сергея, большие белые цапли - частый гость южных регионов Казахстана, в том числе и Алматы: птицы регулярно прилетают на зимовку на юг страны.

"Они зимуют на незамерзающих водоемах, потому что питаются цапли рыбой, земноводными, то есть лягушками. Но зимой (из еды - прим. ред.) только рыба остается, поэтому им нужны незамерзающие водоемы.

На Сайране есть такой маленький незамерзающий участок - там, где в него впадает река "Алматинка". Там цапли иногда зимуют. Иногда цапли зимуют на прудах в зоопарке, где держат уток, гусей. Зимуют еще в нижней части города, где есть пруды незамерзающие", - рассказывает Сергей.

Корреспондент NUR.KZ запросил комментарий в Департаменте полиции Алматы, на момент публикации он не был получен.

Ранее мы рассказывали, на каком этапе реконструкция озера Сайран. Отмечалось, что закончится она до конца 2024 года.

А аким Алматы Ерболат Досаев рассказал, что на благоустройство территории вокруг озера Сайран потратят более 12 млрд тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2063984-krylo-prostreleno-grud-razorvana-almatintsy-obnaruzhili-ranenuyu-tsaplyu-na-ozere-sayran/

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