Алматинца обвинили в избиении одноклассника сына: сотрудников школы наказали за инцидент

В Комитете по охране прав детей Министерства просвещения Казахстана рассказали о том, что сотрудников школы наказали за инцидент, когда жителя Алматы обвинили в избиении одноклассника сына, передает NUR.KZ.

"По отношению к заместителю директора, классному руководителю, охраннику приняты соответствующие дисциплинарные меры.

Данный вопрос на контроле Комитета по охране прав детей и регионального уполномоченного по правам ребенка. Ведется расследование", - сообщили в Комитете.

Напомним, ранее в Сети появилась информация о том, что неизвестный мужчина избил чужого малолетнего ребенка с целью отомстить за своего сына. О происшествии сообщила мать пострадавшего мальчика в соцсети.

Женщина отметила, что ее ребенок очень напуган после случившегося и она намерена добиваться того, чтобы мужчину наказали по всей строгости закона.

В полиции сообщили, что по факту проводится комплекс проверочных мероприятий по установлению объективных обстоятельств дела, по результатам чего будет принято решение.