Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Границы Тараза расширят в этом году

Опубликовано:

Тараз
Тараз. Фото: официальный сайт акимата Тараза

Административные границы Тараза собираются расширить в этом году. Так, к городу присоединят территории двух близлежащих населенных пунктов, передает МИА "Казинформ".

Как рассказали в пресс-службе акимата Тараза, решение об изменении границ города приняли депутаты на внеочередной третьей сессии Таразского городского маслихата восьмого созыва.

Так, в административные границы Тараза включат свыше 1761 га от Байзакского района и около 11258 га от Жамбылского района. Кроме того, внутри самого областного центра образуют два административно-территориальных района.

В акимате добавили, что в связи с этими изменениями будет принят новый Генеральный план города, согласно которому в Таразе появятся дорожные развязки и путепроводы через железнодорожное полотно, будет осуществлена пробивка ряда центральных улиц.

Наряду с этим предусматривается соединение проспекта Жамбыла с улицей Комратова до улицы Байзак батыра. По проспекту Аль-Фараби восстановят бульвар.

На сегодняшний день Тараз разделен на 11 территориальных округов. В городе проживают 429 тысяч человек.

Жамбылский район
Жамбылский район. Скриншот: 2gis.kz

Байзакский район
Байзакский район. Скриншот: 2gis.kz

Добавим, по информации на сайте Visit Kazakhstan, город Тараз расположен на юго-западе Жамбылской области на левом берегу реки Талас. Площадь областного центра на данный момент составляет 110 квадратных километров. Расстояние до Астаны – 1255 км.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2063386-granitsy-taraza-rasshiryat-v-etom-godu/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.