Границы Тараза расширят в этом году

Административные границы Тараза собираются расширить в этом году. Так, к городу присоединят территории двух близлежащих населенных пунктов, передает МИА "Казинформ".

Как рассказали в пресс-службе акимата Тараза, решение об изменении границ города приняли депутаты на внеочередной третьей сессии Таразского городского маслихата восьмого созыва.

Так, в административные границы Тараза включат свыше 1761 га от Байзакского района и около 11258 га от Жамбылского района. Кроме того, внутри самого областного центра образуют два административно-территориальных района.

В акимате добавили, что в связи с этими изменениями будет принят новый Генеральный план города, согласно которому в Таразе появятся дорожные развязки и путепроводы через железнодорожное полотно, будет осуществлена пробивка ряда центральных улиц.

Наряду с этим предусматривается соединение проспекта Жамбыла с улицей Комратова до улицы Байзак батыра. По проспекту Аль-Фараби восстановят бульвар.

На сегодняшний день Тараз разделен на 11 территориальных округов. В городе проживают 429 тысяч человек.

Жамбылский район. Скриншот: 2gis.kz

Байзакский район. Скриншот: 2gis.kz

Добавим, по информации на сайте Visit Kazakhstan, город Тараз расположен на юго-западе Жамбылской области на левом берегу реки Талас. Площадь областного центра на данный момент составляет 110 квадратных километров. Расстояние до Астаны – 1255 км.