Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

"Все изымают?": споры разгорелись вокруг нового генплана Семея (видео)

Опубликовано:

Дачный массив
Дачный массив. Кадр из сюжета: телеканал КТК

В Семее утвердили новый генеральный план города, но в него не включили дачные массивы. Жители массивов обеспокоены этим - они боятся лишиться своих домов, передает сайт телеканала КТК.

По данным телеканала, согласно новому генплану Семея, на месте дачных массивов планируют построить многоэтажные дома, детские сады и школы. Жители этих массивов записали обращение к руководству страну - они просят превратить их дачные массивы в полноценные поселки.

"Мы просим статус, дать нам статус. Потому что на сегодняшний день здесь жителей больше, чем в поселках или в деревнях. Понимаете? Здесь уже численность растет. Мы уже в черте города давно. А сказали: в черту города входите. Всем когда-то дали прописки. А сейчас все изымают? Вот больше 25 лет я здесь живу", - вопрошает семейчанка Мадина Тюлебаева.

На окраине Семея четыре крупных дачных массива могут пойти под дальнейшую застройку. Это Восточный, Бобровка, Мурат и Мирный. В перспективе все могут войти в черту города.

По примерным подсчетам, в Семее круглый на дачах проживает около 20 тыс. человек. У большинства из них есть проблемы с документами на участки и постройки. Несмотря на это, люди все же надеются получить достойную компенсацию в случае сноса. Ведь для кого-то это единственное жилье. Поэтому не все готовы с ним расстаться.

Городские власти вновь успокаивают: они готовы рассмотреть предложения населения и не исключают, что проект нового генерального плана города может быть пересмотрен. Главное, чтобы жители четко поняли, чего же они хотят.

"Восточный, например, жители, именно активисты данного массива, пришли и говорят: «Давайте оставим в статусе дачных массивов». Мы рассматриваем его. Но, если же сегодня поступает повторное обращение от жителей дачных массивов Бобровка и Мурат, чтобы перевести их в статус под развитие – под малоэтажную, среднеэтажную застройку, мы тоже готовы это рассмотреть", - заявил руководитель отдела архитектуры и градостроительства Семея Дархан Сейтханов.

Источник: КТК

Напомним, ранее мы рассказывали, жители нескольких дачных массивов Семея устроили скандал в акимате. Они потребовали узаконить их дома.

Собравшиеся в городском акимате дачники заявили, что получили документы на некоторые постройки, и потребовали признать их дачи полноценной недвижимостью.

В акимате объяснили, что жить на дачах никто не запрещает, но признавать строения жилой недвижимостью не собираются – и это законно.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2063381-vse-izymayut-spory-razgorelis-vokrug-novogo-genplana-semeya-video/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.