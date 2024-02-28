"Все изымают?": споры разгорелись вокруг нового генплана Семея (видео)

В Семее утвердили новый генеральный план города, но в него не включили дачные массивы. Жители массивов обеспокоены этим - они боятся лишиться своих домов, передает сайт телеканала КТК.

По данным телеканала, согласно новому генплану Семея, на месте дачных массивов планируют построить многоэтажные дома, детские сады и школы. Жители этих массивов записали обращение к руководству страну - они просят превратить их дачные массивы в полноценные поселки.

"Мы просим статус, дать нам статус. Потому что на сегодняшний день здесь жителей больше, чем в поселках или в деревнях. Понимаете? Здесь уже численность растет. Мы уже в черте города давно. А сказали: в черту города входите. Всем когда-то дали прописки. А сейчас все изымают? Вот больше 25 лет я здесь живу", - вопрошает семейчанка Мадина Тюлебаева.

На окраине Семея четыре крупных дачных массива могут пойти под дальнейшую застройку. Это Восточный, Бобровка, Мурат и Мирный. В перспективе все могут войти в черту города.

По примерным подсчетам, в Семее круглый на дачах проживает около 20 тыс. человек. У большинства из них есть проблемы с документами на участки и постройки. Несмотря на это, люди все же надеются получить достойную компенсацию в случае сноса. Ведь для кого-то это единственное жилье. Поэтому не все готовы с ним расстаться.

Городские власти вновь успокаивают: они готовы рассмотреть предложения населения и не исключают, что проект нового генерального плана города может быть пересмотрен. Главное, чтобы жители четко поняли, чего же они хотят.

"Восточный, например, жители, именно активисты данного массива, пришли и говорят: «Давайте оставим в статусе дачных массивов». Мы рассматриваем его. Но, если же сегодня поступает повторное обращение от жителей дачных массивов Бобровка и Мурат, чтобы перевести их в статус под развитие – под малоэтажную, среднеэтажную застройку, мы тоже готовы это рассмотреть", - заявил руководитель отдела архитектуры и градостроительства Семея Дархан Сейтханов.

Источник: КТК

Напомним, ранее мы рассказывали, жители нескольких дачных массивов Семея устроили скандал в акимате. Они потребовали узаконить их дома.

Собравшиеся в городском акимате дачники заявили, что получили документы на некоторые постройки, и потребовали признать их дачи полноценной недвижимостью.

В акимате объяснили, что жить на дачах никто не запрещает, но признавать строения жилой недвижимостью не собираются – и это законно.