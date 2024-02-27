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Бектенов потребовал "переломить ситуацию" и поддержать казахстанских предпринимателей

Опубликовано:

Қазақстанның жаңа премьер-министрі Олжас Бектенов
Олжас Бектенов. Фото: primeminister.kz

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов на заседании правительства потребовал от АО «Самрук-Қазына» активизировать закупки отечественных товаров и услуг, передает корресподнент NUR.KZ

"Только на прошлой неделе глава ассоциации легкой промышленности Салтанат Абдикаримова выступила с критикой политики по закупкам товаров фондом «Самрук-Қазына», посетовала на непрозрачность конкурсов.

Я поддерживаю мнение предпринимателей. Мы должны кардинально переломить ситуацию и выстроить систему поддержки отечественных производителей", - сообщил премьер-министр.

Ранее Олжас Бектенов, отвечая на запрос депутатов мажилиса, сообщил, вернут ли военным и силовикам базовую пенсионную выплату.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2063291-bektenov-potreboval-perelomit-situatsiyu-i-podderzhat-kazahstanskih-predprinimateley/

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