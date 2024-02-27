Стало известно, кого назначили пресс-секретарем премьер-министра Казахстана
Опубликовано:
Пресс-секретарем премьер-министра Республики Казахстан назначили Диляру Аленову, ранее занимавшую руководящую должность в акимате Алматы, передает корреспондент NUR.KZ.
Информация о назначении появилась на сайте премьер-министра страны. В сообщении говорится о том, что Диляра Аленова окончила университет КазГЮУ по специальности «международное право».
Трудовую деятельность начала в 2014 году журналистом. В разные годы работала в Службе центральных коммуникаций при президенте РК, Комитете информации Министерства информации и коммуникаций РК, АО «Казконтент», пресс-службе премьер-министра РК.
Занимала должности руководителя КГУ «Региональная служба коммуникаций города Алматы», руководителя отдела коммуникационных практик Управления общественного развития города Алматы, руководителя пресс-службы акимата города Алматы.
Напомним, ранее сообщалось, что новым премьер-министром Казахстана стал Олжас Бектенов.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2063261-stalo-izvestno-kogo-naznachili-press-sekretarem-premer-ministra-kazahstana/