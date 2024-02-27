В Казахстане определили лучших дизайнеров мобильных приложений

24-25 февраля прошел в онлайн и оффлайн формате хакатон Design Battle. В нем приняли участие более 220 дизайнеров со всего Казахстана, а в онлайн-трансляции приняли участие более 150 зрителей, сообщает adyrna.kz.

Дизайнеры из разных уголков страны выступили по двум направлениям: UX/UI и графический дизайн. Они представили свои креативные дизайны, включая логотипы, цветовые палитры и элементы стиля бренда, а также дизайн сайтов и дизайн мобильных приложений.

Мероприятие проводилось на территории Международного IT-университета при поддержке АО "ХАТУ", благотворительного фонда "Сәби" и Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан.

Первый день хакатона был посвящен мастер-классам, которые провели специалисты с большим опытом работы в области этнического стиля, айдентики и других ключевых аспектов дизайна.

Во второй день хакатона участники интенсивно работали над своими проектами. В результате 70 уникальных проектов по направлению "UX/UI" и "графика" были отобраны и представлены квалифицированному жюри в состав которого вошли Кенес Ракишев, президента фонда "Сәби" Асель Тасмагамбетова, специалисты ХАТУ и независимые эксперты в области дизайна.

Победители в категории "UX/UI-дизайн":

1 место – Мукашева Дильназ

2 место – Махматов Руслан

3 место – Райымкулова Аружан

Победители в направлении «Графический дизайн»:

1 место – Булхаир Касымхан

2 место – Тыркесбаев Ислам

3 место – Муптекеев Улан

Участники хакатона Design Battle поделились впечатлениями о мероприятии и отметили его как важную площадку для профессионального роста и обмена опытом.

Общий призовой фонд хакатона составил 2 миллиона тенге. Призовые команды по каждому направлению были награждены сертификатами на сумму 500 000 тенге за первое место, 300 000 тенге за второе место и 200 000 тенге за третье место.

Кроме того, несколько участников получили предложения по работе над созданием уникального приложения для изучения казахского языка в рамках проекта Кенес Ракишева. В награждении победителей приняли участие сам Кенес Ракишев, художница Казахстана Мария Ильницкая, а также основатель дизайн-агентства Vexel Бауыржан Абдукадыров. Хакатон Design Battle, проведенный впервые в казахстанском дизайнерском сообществе, внес важный вклад в развитие креативной индустрии. В экспертное жюри конкурса вошли венчурный инвестор Кенес Ракишев, президент фонда "Сәби" Асель Тасмагамбетова, специалисты Международного университета информационных технологий, а также независимые эксперты в области дизайна.