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Перекрытие въезда на мост на проспекте Саина в Алматы объяснили в "КазТрансГаз Аймак"

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Въезд на мост
Въезд на мост. Фото: акимат Алматы

В "КазТрансГаз Аймак" объяснили перекрытие въезда на мост на пересечении улиц Саина и Райымбека в Алматы. Как выяснилось, причина - в утечке газа, передает корреспондент NUR.KZ.

Как сообщили в АО "КазТрансГаз Аймак", при содействии с АО "Интергаз Центральная Азия" привлечена мобильная лаборатория "ДЛС-Пергам" для оперативного обследования газопроводов и сооружений на них на наличие утечек газа и их незамедлительного устранения.

"6 февраля по адресу пересечение Саина-Райымбека была выявлена утечка газа на подземном газопроводе среднего давления Д-720 мм. Данный газопровод построен и введен в эксплуатацию в 1978 году.

В связи с тем, что газопровод проложен подземным способом через развязку центральных улиц и в стесненных условиях обнаружить утечку газа было затруднительно, были раскопаны котлованы от проспекта Райымбека на север по улице Саина, в том числе выполнен монтаж газопровода среднего давления Д-530 мм протяженностью 70 погонных метров (поврежденный участок)", - рассказали в КТГА.

Там добавили, что работы уже завершены. Ремонт моста на этом участке не ведется.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2063178-perekrytie-vezda-na-most-na-prospekte-saina-v-almaty-obyasnili-v-kaztransgaz-aymak/

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