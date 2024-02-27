Поставила диван, повесила шторы: "живущая" на остановке астанчанка удивила Казнет (видео)

Волонтеры оборудовали остановку под квартиру в Астане, в пресс-службе акимата района Сарыарка на запрос редакции NUR.KZ рассказали о целях эксперимента.

Мероприятие прошло на остановке ТД "Азат" в рамках социального эксперимента "Моя остановка - мой дом". Сообщается, что таким образом волонтеры хотели призвать местных жителей так же бережно относиться к городскому имуществу, как к собственному.

"Со слов организаторов, они решили оборудовать остановку под квартиру для того, чтобы население чувствовало себя как дома и ничего не портило", - рассказали в пресс-службе.

Всего на территории района Сарыарка установлено 64 остановочных комплекса, из них 11 - за счет средств спонсоров. Однако, как отметили в местном акимате, периодически им приходится сталкиваться с вандализмом.

"В зависимости от размера нанесенного ущерба мы иногда ремонтируем за один день, в некоторых - за три-четыре дня. Решить эту проблему помогают сотрудники полиции и камеры видеонаблюдения", - отметили в акимате.

К слову, в комментариях под видео с экспериментом многие замысел волонтеров не поняли, пожалев девушку на остановке. Пользователи сочли астанчанку бездомной.