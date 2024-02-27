Десятки жителей Актюбинской области остались без работы из-за закрытия санатория

В Актюбинской области из-за закрытия противотуберкулезного санатория десятки жителей села Биршогыр остались без работы. Они требуют восстановить его деятельность, передает сайт телеканала КТК.

"Я 31 год медсестрой работала в этом санатории. А три года назад, в марте, вдруг его закрыли. Хотя он был единственным санаторием, где взрослые проходили реабилитацию после туберкулеза. Сейчас здесь осталось около 10 охранников, и неизвестно, будет ли он работать снова", – рассказала жительница села Биршогыр Алияш Тоганова.

По информации телеканала, санаторий в Биршогыре был основан еще в 1860 году. Его открыл купец, который пытался вылечить сына. Мальчик исцелился благодаря чистому воздуху и кумысу.

За долгие годы реабилитацию здесь прошли сотни людей со всего Казахстана. Для самих жителей села санаторий был практически единственным местом работы. Однако три года назад его закрыли, и больше полусотни сельчан остались без заработка.

Как сообщили корреспондентам телеканала местные чиновники, смысла в работе санатория нет. Оказалось, что в связи с улучшением эпидситуации по заболеваемости туберкулезом направлять сюда на реабилитацию некого. По их словам, за последние 10 лет количество больных туберкулезом сократилось вдвое. Но власти пообещали всех обеспечить работой.

"Санаторий Биршогыр был открыт в советское время, это было продиктовано необходимостью. Тогда эпидпоказатели по туберкулезу были очень высокие, лечение и методы были другие. Сейчас современные подходы, методы изменились, мы имеем большие возможности в лечении туберкулеза", – рассказал заместитель главного врача Актюбинского областного фтизиопульмонологического центра Ерлан Ильясов.

Источник: КТК

Напомним, в начале года экс-министр здравоохранения Ажар Гиният сообщила, что, по предварительным данным, около 800 тысяч детей в возрасте до 6 лет не привиты и не защищены от таких опасных инфекций, как дифтерия, полиомиелит, туберкулез и другие.

Ранее журналисты NUR.KZ писали, что санаторно-курортное лечение – это вид медицинской реабилитации, проводимой в условиях временного пребывания лиц в специальных лечебных организациях. Оно может быть оплачено государством или даже работодателем.

Согласно указанным правилам, лица и дети с инвалидностью могут получить путевки на санаторно-курортное лечение через портал eGov.kz, либо очно в местных центрах обслуживания населения (ЦОНах), горуправлениях и отделах занятости.

Если данные граждан, имеющих право на подобные путевки, уже были внесены в цифровую базу, то услуга может быть оказана в проактивном режиме – нужно лишь подтвердить согласие на ее получение через sms-сообщение.

Инвалидность также можно получить из-за травмы на рабочем месте (трудового увечья) или профессионального заболевания. В подобных случаях санаторно-курортное лечение оплачивает работодатель.

Также добавим, что, согласно информации на сайте eGov.kz, туберкулез – это инфекционное заболевание, передающиеся воздушно-капельным путем. Возбудителем является микобактерии туберкулеза. В основном поражение происходит чаще всего – легочной формы туберкулеза. Кроме туберкулеза легких, также встречаются туберкулез костной системы, брюшной полости, туберкулез глаз, туберкулез подмышечных лимфоузлов, туберкулезный спондилит.