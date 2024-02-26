Актюбинец проработал на заводе четверть века и получит от него 17 млн тенге

Житель Актобе проработал на заводе четверть века и получит от него 17 млн тенге в качестве компенсации за моральный вред из-за приобретенного онкологического заболевания, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается на официальном сайте суда, гражданское дело по иску экс-сотрудника к работодателю о взыскании морального вреда рассматривалось судом города Актобе.

Как следует из материалов дела, истец более 25 лет работал на заводе аппаратчиком подготовки сырья. Затем трудовой договор был расторгнут.

"Работая на производстве во вредных условиях, работник приобрел заболевание и потерял возможность полноценно работать", - пояснили в суде.

Сообщается, что в 2021 году у мужчины выявили онкологическое заболевание. В результате платной операции в Санкт-Петербурге ему удалили одно легкое и установили инвалидность второй группы.

"В профессиональном заболевании работника установлена 100% степень вины работодателя, утрата трудоспособности - 89%", - отметили в суде.

Таким образом, в силу п.1 ст.931 ГК РК ответчик как юридическое лицо, деятельность которого связана с повышенной опасностью для окружающих, независимо от степени вины, обязан возместить моральный вред, причиненный здоровью истца.

Суд принял во внимание наличие у мужчины онкологического заболевания, удаление жизненно важного органа - легкого, возникновение осложнений в виде дыхательной недостаточности, необходимость в сопровождении, посторонней помощи и уходе.

"Решением суда города Актобе с работодателя в пользу истца взыскана компенсация морального вреда в размере 17 млн тенге", - говорится в сообщении суда.

Решение суда пока не вступило в законную силу.

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