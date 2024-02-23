Новый автобусный маршрут запустят в Астане

Завтра, 24 февраля, в Астане будет запущен новый автобусный маршрут № 42 сообщением "Астанаинерт" – "Пожарная часть №4", передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ТОО City Transportation Systems.

Новый автобусный маршрут, как уверены в транспортной компании, позволит улучшить обслуживание сразу в нескольких микрорайонах Астаны:

в жилом массиве "Агрогородок" - улицы Окжетпес, Карбышева, Муса Жалел, Ақан сері;

по улицам Караменде би Шакаулы, Айтматова, ЖК "Шарын", "Мадрид";

в микрорайоне "Жагалау" по улицам Айтматова, Сыганак;

в ЖМ "Brussels", "Жагалау-3", "Кулагер", "Шығыс", "Sat city", "Зеленый квартал".

Отмечается, что маршрут также будет обслуживать участок проспекта Туран от проспекта Улы дала до улицы Хусейна бен Талала, который ранее не обслуживался общественным транспортом.

Маршрут позволит также улучшить обслуживание больниц "Центральный госпиталь МВД РК", "Городская многопрофильная больница №2", "Многопрофильная городская детская больница №3", "Больница Медицинского центра УДП РК".

В компании напомнили, что в связи с временным закрытием участка проспекта Туран между улицами Орынбор и Р. Баглановой маршрут будет курсировать по проспекту Кабанбай батыра.

Схема движения автобусного маршрута № 42. Фото: CTS

Ранее сообщалось о том, что в Астане планируется поднять стоимость проезда в автобусах. В частности, предлагается увеличить стоимость проезда в общественном транспорте Астаны с 90 до 110 тенге.