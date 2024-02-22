"То один не приходил в школу, то другой": подробности дела о "рабстве" детей рассказали в Минпросвещения

В Министерстве просвещения рассказали подробности дела о "рабстве" детей в приемной семье в области Ұлытау. Приемную мать подозревают в их эксплуатации, передает корреспондент NUR.KZ.

"В течение пяти лет органы опеки вели контроль согласно Кодексу "О браке и семье" раз в полгода. Сигналы стали получать опека и попечительство с сентября 2023 года, когда дети по неделе пропускали школу. Сначала один пропускает неделю школу, потом второй - колледж, и так каждую неделю в течение четырех месяцев.

Поликлиника выдавала справки о болезни этих детей. В январе было поручено обойти все абсолютно семьи. В рамках этого поручения была выявлена семья, эти дети.

В настоящее время идет уголовное дело, будут изучены процессы в отношении опеки, работников поликлиники, школы и колледжа. Безусловно, не уйдут от ответственности приемные родители", - рассказала председатель комитета по охране прав детей Министерства просвещения РК Насымжан Оспанова во время брифинга на площадке СЦК.

Напомним, ранее сообщалось, что дети находились на зимовке, где их в каникулы и на выходных заставляли ухаживать за скотом. Сами дети заявили, что приемная мать угрожала им регулярно - не только побоями, но и расправой. В полиции по факту завели уголовное дело.