Как не платить за услуги частных судебных исполнителей, рассказали в Минюсте

Как можно сэкономить на услугах частных судебных исполнителей, рассказал на пресс-конференции официальный представитель Министерства юстиции РК Талгат Уали, передает корреспондент NUR.KZ.

"Это роботизированная система. Раньше, если человек получил штраф и не оплатил в срок, то дело передавали частным судебным исполнителям. Гражданин оплачивает штраф основной и еще плюс к этому 25% от размера штрафа оплачивает за услугу частному судебному исполнителю.

Это вызывало возмущение у граждан. В связи с этим Министерство юстиции выработало механизм: подключили автоматизированную систему, которая делает работу частного судебного исполнителя в автоматном режиме.

Если человек получил штраф, в течение пяти дней получил SMS-уведомление и оплатил штраф, то эти 25% за работу судебных исполнителей он больше не будет оплачивать", - сообщил Талгат Уали.

Проект в рамках пилота введен в Таразе и показывает положительный результат, говорит Уали. Теперь в планах распространить этот опыт на другие регионы страны.