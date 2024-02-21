Добавить казахские национальные мотивы в форму школьников и госслужащих предложил депутат

На заседании мажилиса депутат предложил ввести день национальной одежды в Казахстане и добавить казахские национальные мотивы в форму школьников и одежду госслужащих, передает корреспондент NUR.KZ.

Депутат мажилиса Даулет Мукаев заявил сегодня, что продвижение национальной одежды в Казахстане не должно ограничиваться одноразовыми акциями – ее ношение должно стать трендом.

"Например, братский кыргызский народ не снимает с головы войлочные шапки – посмотрев на них, сразу можно понять, что они кыргызы. Даже в Жогорку Кенеше депутаты носят войлочные шапки. Узбекский народ тоже носит тюбетейку и шапан, чеченский народ выделяется своей папахой.

Предлагаю правительству принять следующие меры. Во-первых, для признания нашей национальной одежды на республиканском уровне предлагаю назначить день национальной одежды – он станет основой популяризации наших культурных ценностей и воспитания подрастающего поколения в духе патриотизма", – заявил депутат.

Он предложил добавить элементы казахской национальной идентичности в одежду госслужащих и сотрудников ЦОНов. Также внедрить национальный колорит в школьную форму.

"Предлагаю разработать и внедрить стандарт национальной одежды школьников, отобразить национальный колорит на форменной одежде граждан, выезжающих на различные международные соревнования.

Кроме того, уважаемые коллеги (обращение к депутатам – прим. ред.), я пропагандирую национальную одежду в парламенте. Было бы хорошо, если бы вы тоже поддерживали это движение", – добавил депутат.

Отметим, что сам депутат Мукаев ходит на заседания мажилиса в различных тюбетейках – сегодня он пришел в парламент в сером головной уборе под цвет пиджака.

Добавим, по информации на сайте Visit Kazakhstan, традиционными материалами для национальной одежды казахов были кожа, мех, тонкий войлок, сукно. Более обеспеченные люди раньше шили одежду из привозных материалов – шелка, парчи, бархата.

Теплая верхняя одежда готовилась из шкур и меха диких и домашних животных. Какие-то ее виды делали из войлока. Молодые девушки преимущественно носили головные уборы двух типов: тюбетейку (такыя) и теплую шапку с меховой опушкой (борик).

Разнообразны были и головные уборы у мужчин. Они носили различные тюбетейки, летние и зимние шапки. Летний головной убор — калпак – шился из тонкого войлока и имел своеобразный старинный покрой. У зажиточных казахов он украшался яркой вышивкой.