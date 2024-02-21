Два новых управления создадут в акимате Алматы

В акимате Алматы предложили создать два новых управления. Об этом сообщил руководитель аппарата акима Алматы Бейбут Шаханов на внеплановой 14 сессии маслихата, передает NUR.KZ.

Как сообщил Шаханов, предлагается создание двух новых управлений: Управления сейсмической безопасности и мобилизационной подготовки и Управления развития общественных пространств.

Что касается Управления сейсмической безопасности, то его основной задачей станет обеспечение соблюдения стандартов по сейсмической безопасности, управлении рисками землетрясения, организации обучения населения базовым навыкам поведения во время стихийных бедствий, а также координация департаментов по ЧС, полиции, городских служб и организаций по вопросам сейсмобезопасности, сообщил Шаханов.

"Кроме того, в это управление от аппарата акима города передаются функции в сфере мобилизационной подготовки, обеспечения территориальной обороны и гражданской защиты.

Работа Управления сейсмической безопасности и мобилизационной подготовки позволит выработать единую систему мониторинга угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, качественно проводить сейсмоаудит, а также принять оперативные и превентивные меры по минимизации рисков при ЧС", - сообщил он.

Что касается Управления развития общественных пространств, то оно будет наделено следующими функциями:

координация работы управлений и районных акиматов города в части соблюдения единых принципов и подходов по развитию общественных пространств;

разработка концепций развития, организация работы по проектированию общественных пространств;

модернизация, строительство и благоустройство общественных пространств городского значения.

"Создание Управления развития общественных пространств позволит качественно создать и преобразовать общественные пространства с учетом исторической уникальности города Алматы", - заключил Шаханов.

Маслихат утвердил создание двух новых управлений в акимате города.

В акимате добавили, что создание новых управлений не предполагает увеличение штатной численности, поскольку они формируются за счет оптимизации других управлений и аппаратов районных акиматов, и не требует выделения дополнительных бюджетных средств.