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Школьников отправили на дистанционку в ряде городов Казахстана

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Дети идут в школу зимой
Школьники. Иллюстративное фото: Getty images / Imgorthand

Некоторые школьники в Астане и Караганде будут завтра учиться дистанционно из-за ухудшения погодных условий. Так же ситуация обстоит и в Восточно-Казахстанской области, передает NUR.KZ.

Некоторых школьников Астаны, учащихся с первой смены, перевели завтра на дистанционку.

"В связи с ухудшением погодных условий 21 февраля учащиеся с нулевого по 9 класс первой смены переходят на дистанционный формат обучения", – говорится в официальном Instagram-профиле управления образования Астаны.

Отметим, согласно прогнозу погоды на сайте РГП "Казгидромет", этой ночью в столице температура воздуха опустится до -29...-31 градуса. Завтра днем в Астане будет стоять облачная погода, дневная температура воздуха будет равна -16...-18 градусам, скорость ветра – 2-7 м/с.

Кроме того, на дистанционку из-за непогоды также перевели школьников первой и второй смен в Усть-Каменогорске и Риддере, сообщается в ДЧС Восточно-Казахстанской области в Instagram.

Такая же ситуация – в Шемонаихинском и Курчумском районах.

Дома в среду будут учиться школьники первой смены в Караганде, оповестил городской отдел образования в Telegram.

К слову, завтра, 21 февраля, в Усть-Каменогорске и Риддере объявлено штормовое предупреждение. Ночью 21-22 февраля в Карагандинской области сохраняется сильный мороз в 35 градусов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2062055-shkolnikov-otpravili-na-distantsionku-v-ryade-gorodov-kazahstana/

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