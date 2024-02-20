"Сливали в озеро Балхаш питьевую воду": нашумевшее в Сети видео прокомментировал акимат

В соцсетях появилась информация о том, что в городе Балхаш в одноименное озеро сливали чистую питьевую воду. Видеоролик прокомментировали в городском акимате, передает NUR.KZ.

Соответствующие кадры появились в Instagram-профиле vk_gazeta. Очевидец показал на видео замерзшую "реку", образовавшуюся посреди заснеженной степи.

"Монополист сливает в озеро Балхаш чистейшую питьевую воду", – говорится в описании к видео.

Ролик прокомментировали в акимате города Балхаш.

"Недавно произошла авария в трех различных местах на водопроводе Балхаш – Шашубай, которая была устранена на сегодняшний день. Проблема возникла из-за сильного износа трубопровода, что создает угрозу возникновения подобных аварийных ситуаций в будущем.

Акимат осознает необходимость решения данной проблемы и активно работает над этим. В рамках реконструкции водопровода 2-3 очереди, запланированной на 2024 год, предусмотрена замена труб на данном участке", – говорится в ответе.

Отметим, по информации на сайте Visit Kazakhstan, озеро Балхаш расположено сразу в трех областях страны – Алматинской, Жамбылской и Карагандинской. Является крупнейшим бессточным водоемом после Каспийского и Аральского морей. Длина озера – 614 км, ширина – от 3,5 до 44 км, максимальная глубина достигает 26 м.

В озере водится около 20 видов рыб, также имеется 120 видов птиц, из которых 12 попали в Красную книгу.