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Лавины сошли в горах Алматинской области и перекрыли туристические тропы

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Горы в Алматинской области
Горы в Алматинской области. Архивное фото: пресс-служба РОСО МЧС РК

Специалисты "Казселезащиты" предупредили о фактах самопроизвольного схода снежных лавин в Алматинской области. Пострадавших или жертв не было, передает NUR.KZ.

Как сообщается в Instagram-профиле ГУ "Казселезащита", в период с 08:00 до 15:00 19 февраля при проведении обследования лавиноопасных участков на территории бассейна реки Малая Алматинка выявлены 8 самопроизвольных сходов снежных лавин в высокогорной зоне.

Отмечается, что одна из сошедших лавин перекрыла туристическую тропу, ведущую к леднику "Богдановича", другая остановилась на тракторной дороге, ведущей к леднику Туйык-су (дорога закрыта в зимний период). Остальные остановились на склоне гор.

Жертв и пострадавших нет, общий объем сошедших лавин составил 20,4 тыс. куб. м.

Перед опасными участками выставлены предупреждающие щиты. В выходные дни был выставлен блокпост по ограничению доступа в зону лавинного риска.

Как действовать во время схода лавины?

Если вдруг вы оказались в горах во время схода лавины, следует предпринять несколько важных шагов, которые могут спасти жизнь. О них сообщается на Единой платформе интернет-ресурсов госорганов.

Действия во время лавины:

  • постарайтесь укрыться за скалой, деревом, лечь на землю, защитить руками голову, дышать через одежду;
  • попав в лавину, делайте плавательные движения, чтобы удержаться на поверхности;
  • при погружении в снег, подтяните колени к животу, подождите прекращения движения лавины, определите верх-низ и попытайтесь выбраться.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2061875-laviny-soshli-v-gorah-almatinskoy-oblasti/

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