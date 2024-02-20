Лавины сошли в горах Алматинской области и перекрыли туристические тропы
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Специалисты "Казселезащиты" предупредили о фактах самопроизвольного схода снежных лавин в Алматинской области. Пострадавших или жертв не было, передает NUR.KZ.
Как сообщается в Instagram-профиле ГУ "Казселезащита", в период с 08:00 до 15:00 19 февраля при проведении обследования лавиноопасных участков на территории бассейна реки Малая Алматинка выявлены 8 самопроизвольных сходов снежных лавин в высокогорной зоне.
Отмечается, что одна из сошедших лавин перекрыла туристическую тропу, ведущую к леднику "Богдановича", другая остановилась на тракторной дороге, ведущей к леднику Туйык-су (дорога закрыта в зимний период). Остальные остановились на склоне гор.
Жертв и пострадавших нет, общий объем сошедших лавин составил 20,4 тыс. куб. м.
Перед опасными участками выставлены предупреждающие щиты. В выходные дни был выставлен блокпост по ограничению доступа в зону лавинного риска.
Как действовать во время схода лавины?
Если вдруг вы оказались в горах во время схода лавины, следует предпринять несколько важных шагов, которые могут спасти жизнь. О них сообщается на Единой платформе интернет-ресурсов госорганов.
Действия во время лавины:
- постарайтесь укрыться за скалой, деревом, лечь на землю, защитить руками голову, дышать через одежду;
- попав в лавину, делайте плавательные движения, чтобы удержаться на поверхности;
- при погружении в снег, подтяните колени к животу, подождите прекращения движения лавины, определите верх-низ и попытайтесь выбраться.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2061875-laviny-soshli-v-gorah-almatinskoy-oblasti/