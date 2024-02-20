"Не стоит и не ходит": девочке из Мерке требуется миллион тенге на реабилитацию от ДЦП

9-летняя Адия Кенесбек из села Мерке Жамбылской области родилась в многодетной семье. Девочка с рождения страдает ДЦП, а родители стараются поставить дочь на ноги, передает NUR.KZ.

"Адия - наш пятый ребенок. Она родилась на 31 неделе беременности весом 1,7 кг и ростом 36 см. Несмотря на легкое течение беременности, роды были очень тяжелыми. Два дня в реанимации, 19 дней в отделении патологии новорожденных.

После выписки Адия перенесла желтушку. Все это вылилось в тяжелейшее поражение ЦНС. Сейчас дочери 9 лет, у нее ДЦП гиперкинетической формы. Самостоятельно она не стоит, не ходит. Интеллект сохранен, Адия разговаривает и учится в третьем классе", - рассказывает мама девочки Сарсекуль Исатаева.

Все 9 лет семья борется с тяжелым диагнозом дочери. Ее возили в разные реабилитационные центры в Казахстане: в Алматы, Астане, Таразе, Шымкенте и в Костанае.

"Адия проходила реабилитацию в Узбекистане и в Кыргызстане. Несмотря на тяжелую форму ДЦП, после каждого курса реабилитации у Адии есть улучшения. На 2024 год у нас большие надежды.

Мы хотим пройти годовой курс реабилитации в центре "Территория успеха". Но его стоимость для нас непосильна. Супруг не работает, занимается восстановлением Адии. Я работаю в сельском акимате, получаю зарплату 180 000 тенге. Прошу всех неравнодушных людей, пожалуйста, помогите собрать на лечение нашей Адии", - заключила мама.

Собрать на реабилитацию девочки необходимо 1 млн тенге.

Реквизиты:

Kaspi Gold (по номеру телефона): +775 399 3608

Маржан Кеңесбек, сестра Адии

Halyk (по номеру телефона): +7 775 7522 464

Сарсекуль Исатаева, мама Адии

Instagram: @adiiya_help