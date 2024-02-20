"Не стоит и не ходит": девочке из Мерке требуется миллион тенге на реабилитацию от ДЦП
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9-летняя Адия Кенесбек из села Мерке Жамбылской области родилась в многодетной семье. Девочка с рождения страдает ДЦП, а родители стараются поставить дочь на ноги, передает NUR.KZ.
"Адия - наш пятый ребенок. Она родилась на 31 неделе беременности весом 1,7 кг и ростом 36 см. Несмотря на легкое течение беременности, роды были очень тяжелыми. Два дня в реанимации, 19 дней в отделении патологии новорожденных.
После выписки Адия перенесла желтушку. Все это вылилось в тяжелейшее поражение ЦНС. Сейчас дочери 9 лет, у нее ДЦП гиперкинетической формы. Самостоятельно она не стоит, не ходит. Интеллект сохранен, Адия разговаривает и учится в третьем классе", - рассказывает мама девочки Сарсекуль Исатаева.
Все 9 лет семья борется с тяжелым диагнозом дочери. Ее возили в разные реабилитационные центры в Казахстане: в Алматы, Астане, Таразе, Шымкенте и в Костанае.
"Адия проходила реабилитацию в Узбекистане и в Кыргызстане. Несмотря на тяжелую форму ДЦП, после каждого курса реабилитации у Адии есть улучшения. На 2024 год у нас большие надежды.
Мы хотим пройти годовой курс реабилитации в центре "Территория успеха". Но его стоимость для нас непосильна. Супруг не работает, занимается восстановлением Адии. Я работаю в сельском акимате, получаю зарплату 180 000 тенге. Прошу всех неравнодушных людей, пожалуйста, помогите собрать на лечение нашей Адии", - заключила мама.
Собрать на реабилитацию девочки необходимо 1 млн тенге.
Реквизиты:
Kaspi Gold (по номеру телефона): +775 399 3608
Маржан Кеңесбек, сестра Адии
Halyk (по номеру телефона): +7 775 7522 464
Сарсекуль Исатаева, мама Адии
Instagram: @adiiya_help
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2061748-ne-stoit-i-ne-hodit-devochke-iz-merke-trebuetsya-million-tenge-na-reabilitatsiyu-ot-dtsp/