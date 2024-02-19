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Снег почернел в Хромтау (видео)

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В Хромтау снег покрылся черной пылью
Хромтау. Кадр из видео: instagram.com/gazeta_diapazon

Жители Хромтау пожаловались на почерневший снег. Донской ГОК объяснил причину выброса пыли настройкой новой системой пылеподавления и продолжающимся процессом обучения персонала, передает "Диапазон".

Как сообщает издание, почерневший снег наблюдался вчера в районе улицы Маметовой.

"Вышел подышать свежим воздухом, пока машин нет. Вот вам свежий воздух. Вся руда с фабрики. Это наш "экологически чистый" Хромтау", - сообщил житель города, снявший на видео почерневшие сугробы.

Донской ГОК объяснил произошедшее забившимися форсунками на системе мокрого пылеподавления. Также в компании отметили, что персонал еще проходит обучение по работе с новой системой пылеподавления, а сама система настраивается.

"При дроблении руды на участках дробильно-обогатительной фабрики установлена новая система пылеподавления "Борей", которая работает постоянно. Недавно запустили участок сушки, на котором сушится концентрат для отгрузки на заводы в зимний период.

Причиной выброса пыли концентрата стали забившиеся форсунки на системе мокрого пылеподавления. Это произошло, так как система новая, идет процесс настройки и обучения персонала работе с системой.

В дальнейшем для недопущения повторения подобных ситуаций участок будет по регламенту останавливаться на очистку форсунок", - говорится в сообщении.

По информации с официального сайта, Донской ГОК - одно из крупнейших в мире предприятий по добыче хромовой руды. В Хромтау находится второе месторождение в мире по объему подтвержденных запасов. Разрабатываемые залежи в составе основного месторождения имеют протяженность около 22 км в длину и 7 км в ширину.

Донской ГОК основан в 1938 году. Сейчас в компании работают более 7 500 человек. Основное производство сосредоточено в пяти подразделениях: шахтах "Молодежная" и имени "10-летия независимости Казахстана", руднике "Донской", фабрике обогащения и окомкования руды и дробильно-обогатительной фабрике № 1.

Ранее в Восточно-Казахстанской области на ТОО "Казцинк" наложили штраф в 50 млн тенге за загрязнение реки Ульба, а также выдали предписание об устранении нарушений. В ходе проведения внеплановой проверки отобранные специалистами департамента экологии пробы сточных вод показали превышение по марганцу в 4,5 раз.

В конце января в Западно-Казахстанской области компанию "Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В." также оштрафовали на 50 млн тенге. Внеплановая проверка показала, что в пруд-накопитель хозяйственно-бытовых сточных вод хлоридов слили почти на тонну больше, чем разрешено. Однако предприятие не согласилось с решением и подало в суд, чтобы обжаловать его.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2061724-sneg-pochernel-v-hromtau-video/

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