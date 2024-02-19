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"Казцинк" оштрафовали на 50 млн тенге за загрязнение реки

Опубликовано:

Река Ульба
Река Ульба. Фото: пресс-служба комитета экоконтроля

На ТОО "Казцинк" наложили штраф в 50 млн тенге за загрязнение реки Ульба в ВКО, а также выдали предписание об устранении нарушений, передает NUR.KZ со ссылкой на комитет экоконтроля.

Как сообщили в ведомстве, в ВКО в ходе проведения внеплановой проверки отобранные специалистами департамента экологии пробы сточных вод показали превышение по марганцу в 4,5 раз.

Кроме того, эксперты установили, что в результате ненадлежащей эксплуатации очистных сооружений происходят многочисленные изливы в реку Ульба.

"По итогам внеплановой проверки на ТОО "Казцинк" наложен административный штраф в размере 50 млн тенге, а также выдано предписание об устранении нарушений", – добавили в комитете.

Добавим, что ТОО "Казцинк" – крупный интегрированный производитель цинка с большой долей сопутствующего выпуска меди, драгоценных металлов и свинца. По информации на сайте компании, предприятия находятся в Восточно-Казахстанской, Акмолинской областях и области Ұлытау РК.

Компания была основана в 1997 году. Генеральным инвестором является Glencore International AG.

Напомним, в конце января в Западно-Казахстанской области компанию "Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В." оштрафовали на 50 млн тенге, однако предприятие подало в суд, чтобы обжаловать решение.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2061662-kaztsink-oshtrafovali-na-50-mln-tenge-za-zagryaznenie-reki/

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