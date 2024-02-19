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Школьников Астаны отправили на дистанционку

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Школьники идут домой
Школьники. Иллюстративное фото: Imgorthand / Getty Images

Студенты и школьники Астаны, которые обучаются в первую смену, сегодня, 19 февраля останутся дома - на дистанционном обучении, передает NUR.KZ со ссылкой на управление образования города.

По информации ведомства, такое решение принято из-за ухудшения погодных условий в столице.

"В связи с ухудшением погодных условий 19 февраля 2024 года учащиеся 0-11 (12) классов и студенты 1-2 курса колледжей (на базе 9 класса) первой смены переходят на дистанционный формат обучения", - говорится в сообщении.

По данным "Казгидромет", В Астане сегодня дням температура воздуха будет находиться на отметке -20...-22 градуса, а ночью - морозы до -36 градусов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2061602-shkolnikov-astany-otpravili-na-distantsionku/

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