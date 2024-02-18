Аэропорт Костаная хотят выставить на торги

В Костанайской области планируют выставить на торги аэропорт областного центра. Сейчас объект находится на балансе акимата, сообщает Alau.kz.

Ранее аэропорт Костаная был предан с республиканского баланса на баланс акимата. Затем здесь отремонтировали само здание и взлетно-посадочную полосу.

Сейчас, по данным управления финансов акимата Костанайской области, решается, каким образом акимат будет приватизировать объект.

"Имеется много способов отчуждения госсобственности. Можно передать в доверительное управление с правом выкупа, можно выставить на торги несколькими способами, либо на тендер, либо на аукцион", – объяснила глава ведомства Алма Жусупова.

Однако акимат готов продать только 49% акций – основной пакет останется в руках государства, так как аэропорт считается стратегическим объектом.

Сейчас, по официальным данным, идет оценка предприятия - она будет готова к апрелю. В 2017 году аэропорт был оценен в 862 млн тенге.

Ранее аукцион проводился дважды – в последний раз в 2018 году, – но оба раза был признан недействительным.